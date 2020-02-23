«Ветер сбивает с ног»: На дамбе поделились видео бушующей стихии
Минувшей ночью, на 23 февраля, Петербург пережил очередной зимний ураган. В связи с усилением ветра до 28 метров в секунду руководство дамбы, что располагается в Кронштадте, приняло решение закрыть створки защитного сооружения, дабы предотвратить наводнение в городе. Стихия бушевала всю ночь. Страшно красивыми кадрами мощных волн сотрудники КЗС поделились в социальной сети.
- Видеоотчет вчерашнего натиска стихии. Ветер сбивает с ног, - признались работники дамбы.
Команда на закрытие створок дамбы была дана в 16:00 22 февраля. Синоптики прогнозировали шквальный ветер до до 18-20 метров в секунду с порывами в прибрежных районах до 25-28 м/с. Высота волны в восточной части Финского залива могла достигать 2,5-3,5 метров.
Также из-за сильного ветра ночью в Петербурге попадали деревья и рекламные конструкции. Несколько машин помяло. Люди, благо, не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU