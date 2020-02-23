2020-02-23T15:28:32+03:00
Происшествия

«Ветер сбивает с ног»: На дамбе поделились видео бушующей стихии

Из-за угрозы наводнения в Петербурге створки защитного сооружения были закрыты [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На дамбе показали шторм на Финском заливеНа дамбе показали шторм на Финском заливеФото: принтскрин видео.
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Минувшей ночью, на 23 февраля, Петербург пережил очередной зимний ураган. В связи с усилением ветра до 28 метров в секунду руководство дамбы, что располагается в Кронштадте, приняло решение закрыть створки защитного сооружения, дабы предотвратить наводнение в городе. Стихия бушевала всю ночь. Страшно красивыми кадрами мощных волн сотрудники КЗС поделились в социальной сети.

- Видеоотчет вчерашнего натиска стихии. Ветер сбивает с ног, - признались работники дамбы.

Команда на закрытие створок дамбы была дана в 16:00 22 февраля. Синоптики прогнозировали шквальный ветер до до 18-20 метров в секунду с порывами в прибрежных районах до 25-28 м/с. Высота волны в восточной части Финского залива могла достигать 2,5-3,5 метров.

Также из-за сильного ветра ночью в Петербурге попадали деревья и рекламные конструкции. Несколько машин помяло. Люди, благо, не пострадали.

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Бушующий Финский залив во время шторма у дамбы
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ИСТОЧНИК KP.RU

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