На Лиговском путепроводе введут новые ограничения для транспорта

25 Февр. 2020 2020-02-25T21:07:50+03:00

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Стало известно, что на Лиговском путепроводе введут новые ограничения для проезда транспорта. Осталось совсем недолго – машин потеснят уже в начале марта. Все из-за выноса сетей на проспекте Маршала Жукова. Схему организации дорожного движения еще не согласовали.

Реконструкция путепровода, между тем, идет полным ходом и по плану. Сейчас работники заняты сетями связи и электроснабжения. Также подрядчик разрабатывает котлован вдоль Таллинского шоссе и собирает металлоконструкции пролетного строения.

- Все необходимые на данный момент работы в соответствии с графиком выполняют 52 специалиста и 16 единиц техники. В ближайшее время планируется наращивание темпов производства работ и увеличение количества задействованных сотрудников и оборудования, отмечают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Добавим, что строительство многострадального Лиговского путепровода закончат не позднее 30 октября 2021 года. Ранее сооружение не могли возвести из-за банкротства прошлого подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU