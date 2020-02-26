Суд отказал в повышении компенсации спортсменке, сломавшей позвоночник на Олимпиаде в Сочи

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:31:33+03:00

Мария Чаадаева (Комиссарова) просила больше 56 миллионов вместо трех, которые ей ранее присудили

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Третий кассационный суд отклонил иск бывшей спортсменки Марии Чаадаевой (Комиссаровой), просившей увеличить сумму компенсации и взыскать 51 миллион рублей, потраченных на лечения после перелома позвоночника. Тяжелую травму девушка получила в 2014 году на Олимпиаде в Сочи.

- Чаадаева получила травму 15.02.2014. В клинике ответчика она занималась с 03.05.2014 по 26.02.2016. Однако, обследование, проведенное в Испании показало, что никаких улучшений состояния здоровья по сравнению с 2014 годом не произошло. Истица просил взыскать убытки в размере 51 070 800 рублей и моральный вред в размере 5 000 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сама спортсменка отмечала, врачи ООО «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» обещали поставить ее на ноги, но слово не сдержали. Медики отвечали, что лишь помогали восстанавливаться после травмы. Их адвокаты просили в иске отказать, а заодно отменить прошлогоднее решение, когда девушке присудили в общей сумме три миллиона рублей.

Суд в итоге отклонил оба требования, оставив в силе предыдущее постановление на три ммиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU