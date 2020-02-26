Скульптуры, стоявшие у СКК, отправили на временное хранение

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:18:03+03:00

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Две скульптуры, стоявшие у входа в Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» и чьей судьбой были обеспокоены многие горожане, отправились на временное хранение. Днем 26 февраля изваяния краном погрузили в прицепы тягачей и отвезли на Крестовский остров.

- Обе скульптуры – «Искусство» и «Спорт» отправлены на ответственное хранение на территории «Газпром-Арены». Для сохранности они укрыты деревянными коробами, - сообщили представители компании-инвестора «СКА-Арена».

Стоит сказать, что после создания на месте рухнувшего СКК новой хоккейной арены вместимостью 23 тысячи человек, изваяния вернутся назад. Однако пока неизвестно точное место их установки. Возможно это будет перед ходом в комплекс, или же в сквере рядом с ареной.

Напомним, что скульптуры работы группы авторов Баграмян, Гордиевского и Рыбалко были установлены перед СКК в 1981 году, через год после официального открытия самого спорткомплекса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/763097" frameborder="0"></iframe> От СКК "Петербургский" увезли скульптуры."Спорт" и "Искусство" будут храниться на "Газпром Арене". Видео: "СКА-Арена"

ИСТОЧНИК KP.RU