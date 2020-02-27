На реконструкцию двух фортов Кронштадта дали 4,5 миллиарда рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:52:47+03:00

Деньги пойдут на Кроншлот и Петр I

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Правительство России выделило 4,5 миллиарда рублей на проект реконструкции фортов Кронштадта Кроншлот и Петр I. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

- 2,3 млрд рублей направят на реконструкцию форта Кроншлот, который является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Первый этап работ планируют провести с 2020 по 2023 годы, - пишет «Мойка 78».

Еще 2,2 миллиарда пойдут на Петр I. Инициатором работ выступает «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны».

Точный план реконструкции не сообщается, однако скорее всего деньги выделены на проект «Кронштадт. Остров фортов», представленный на Петербургском экономическом форуме в 2019 году. Им предусмотрено объединение фортов Александр I (Чумной), Петр I и Кроншлот в единый комплекс с созданием детского технопарка, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы с кафе и рестораном и военно-морского музея.

В Кроншлоте также планируют проводить экскурсии и торжественные церемонии.

ИСТОЧНИК KP.RU