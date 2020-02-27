Существование «снежного картеля» в Петербурге подтвердилось апелляцией ФАС

27 Февр. 2020 2020-02-27T19:23:09+03:00

В деле о сговоре при уборке снега фигурировали 24 миллиарда рублей

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26 февраля апелляционная инстанция ФАС России подтвердила законность и обоснованность претензий антимонопольщиков по поводу наличия в Петербурге многолетнего «снежного картеля». Напомним, «Комсомолка» подробно писала, что УФАС подозревал в сговоре несколько дорожно-коммунальных предприятий города и комитет по благоустройству. На протяжении последних трех лет 39 торгов на сумму около 24 млрд рублей, проводимых для обслуживания улиц Петербурга, проходили с различными нарушениями.

- Нарушения нашли в действиях СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное», АО «Автопарк №7 Спецтранс» и комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Однако решение УФАС по «снежному картелю» также обжалуется в Арбитражном суде. Очередное судебное заседание назначено на 4 марта, - сообщает пресс-служба УФАС по Петербургу.

Добавим, что делом «снежного картеля» с октября прошлого года занимается МВД, поскольку действия организаций попадают под уголовную статью об ограничении конкуренции.

ИСТОЧНИК KP.RU