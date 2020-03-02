2020-03-02T19:44:35+03:00
Общество

Тихую и скрытную подлодку «Волхов» начали испытывать на «Адмиралтейских верфях»

Швартовные испытания «Черной дыры» продлятся около трех месяцев
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге приступили к испытаниям подводной лодки "Волхов". Фото: admship.ruВ Петербурге приступили к испытаниям подводной лодки "Волхов". Фото: admship.ru
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На «Адмиралтейских верфях» приступили к швартовным испытаниям подводной лодки «Волхов». Ее спустили на воду в конце декабря прошлого года. Сейчас большую дизель-электрическую подлодку будут проверять на исправную работоспособность около трех месяцев. Только после этого судну разрешат отправиться на заводские ходовые и государственные испытания.

- За трехмесячный срок специалисты проверят все системы, устройства и механизмы корабля. Среди них навигационная система, комплекс связи, общекорабельные системы, системы управления, комплекс торпедно-ракетного вооружения, гидроакустический комплекс и другие, - делятся подробностями испытаний в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».

Напомним, подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» относят к числу одних из самых малошумных и скрытных в мире. На Западе им даже дали прозвище «Черная дыра». Первый корабль этого проекта «Петропавловск-Камчатский» уже передали из «Адмиралтейских верфей» в состав Военно-Морского флота России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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