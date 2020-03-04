2020-03-04T01:28:48+03:00
Спорт

«Зенит» представит болельщикам женскую команду перед игрой с «Уфой»

Футболисток познакомят с фанатами гендиректор Александр Медведев и экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Болельщики "Зенита" смогут узнать все о новой женской команде 9 марта перед матчем с "Уфой". Фото: fc-zenit.ruБолельщики "Зенита" смогут узнать все о новой женской команде 9 марта перед матчем с "Уфой". Фото: fc-zenit.ru
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«Зенит» решил представить болельщикам свою женскую команду сразу после 8 марта – в день игры с «Уфой» 9-го числа в понедельник. Сам матч начнется в 19:00. А первую встречу футболисток с фанатами назначили на 6 часов вечера на трибуне в чаше «Газпром-Арены».

- В презентации женской команды «Зенита» примут участие первые спортсменки в истории сине-бело-голубых, генеральный директор клуба Александр Медведев и лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков, - сообщает пресс-служба клуба.

После презентации футболистки отправятся в лекторий «Газпромбанка». Там они поговорят с болельщиками о том, чего ждать от первого сезона новой команды и в чем заключается их любовь к ногомячу.

Добавим, что на постере женской команды во главе девушек стоит защитник Людмила Шадрина, ранее успешно выступавшая за ЦСКА. Возможно, именно она станет капитаном «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU

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