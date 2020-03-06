2020-03-06T17:29:25+03:00
Происшествия

Губернатор Ленобласти объявил чрезвычайное положение в Колтушах

Его ввели из-за горящей мусорной свалки
Петр КИБЕР
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Из-за незаконной свалки в Колтушах ввели режим ЧС. Фото: vk.com/koltushi_navsegdaИз-за незаконной свалки в Колтушах ввели режим ЧС. Фото: vk.com/koltushi_navsegda
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Режим чрезвычайной ситуации начал действовать с 16:00 6 марта во Всеволожском районе Ленинградской области. А точнее на Колхозной улице в Колтушах, где уже не первый день горит мусорная свалка.

- Ни один район так не зарос мусором, как Всеволожский. И если сегодня мы ничего не сделаем, то в выходные на эту свалку пойдут мусоровозы, - заявил а заседании чрезвычайной комиссии губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Он отметил, что меры воздействия на собственника земельных участков, где расположена свалка, воздействия не имели. Теперь проблемой, на которую не раз жаловались местные жители, будет заниматься штаб по ликвидации ЧС, с 17.00 начавший работать в администрации Колтушей.

По предварительным данным, высота мусорных куч, которые горят и выделяют едкий дым, доходит до шести метров. Сама свалка находится в 7 километрах от границ Петербурга и в 1 километре от жилых домов. Люди неоднократно пытались перегородить въезд на полигон, но тщетно.

Ущерб власти Ленинградской области оценили больше, чем в 80 миллионов рублей. Ликвидировать свалку рассчитывают в течение месяца.

В Колтушах горит огромная свалка.Видео: vk.com/koltushi_navsegda

ИСТОЧНИК KP.RU

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