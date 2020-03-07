2020-03-07T17:23:10+03:00
Общество

Второй пациенткой с коронавирусом в Петербурге оказалась девушка, вернувшаяся из Италии

Туристка прилетела домой 1 марта, а 4 числа ее госпитализировали в Боткинскую больницу
Петр КИБЕР
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Второй заболевшей коронавирусом стала туристка, приехавшая из Италии.Второй заболевшей коронавирусом стала туристка, приехавшая из Италии.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Утром 7 марта стало известно о втором подтвержденном случае коронавируса в Санкт-Петербурге. О том, что среди четырех заболевших россиян есть представитель города на Неве, заявил Роспотребнадзор. А позднее пришла уточненная информация от оперативного штаба в администрации Северной столицы.

- 1 марта из Италии вернулась женщина, которая 4 марта обратились за медицинской помощью с жалобами на симптомы ОРВИ, после чего была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу им. С.П.Боткина. По данным Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, наличие новой коронавирусной инфекции подтверждено в установленном порядке, - сообщает пресс-служба городского Комитета по Здравоохранению.

Сейчас пациентка находится в изолированном боксе, ее состояние удовлетворительное. По словам медиков, болезнь протекает в легкой форме.

Все люди, контачившие с туристкой с момента ее возвращения, установлены и отправлены под наблюдение медиков. В Комздраве отмечают, что принимают все необходимые меры по нераспространению инфекции

Напомним, что первым человеком в Петербурге с подтвержденным коронавирусом стал студент из Италии, приехавший учиться в медакадемию имени Мечникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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