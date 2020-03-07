Второй случай коронавируса официально подтвержден в Петербурге

Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Санкт-Петербурге. О том, что в числе еще 4 пациентов с данным диагнозом в России есть петербуржец, сообщает Роспотребнадзор. Однако кто именно заболел опасной инфекцией, не уточняется.

- За последние сутки в России зарегистрировано 4 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации – 3 больных в Липецке, из них 2 без выраженных симптомов, 1 больной в Санкт-Петербурге. Результаты подтверждены в установленном порядке, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре отмечают, что все заболевшие недавно вернулись из Италии. Там, судя по всему, они и подцепили инфекцию.

Уточняется, что заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. В случае с Петербургом, пациентов с коронавирусом везут в Боткинскую инфекционную клиническую больницу.

Специалисты уже определили круг лиц, с которыми зараженные контактировали на территории России. Всех их отправят сдавать анализы и возьмут под медицинское наблюдение.

Студенты петербургского вуза, где нашелся первый заболевший коронавирусом, сидят в общежитии на 2-недельном карантине.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По состоянию на 7 марта всего в России подтверждено 14 случаев коронавирнуса. Два из них - в Петербурге. При этом первым стал итальянский студент медицинского университета имени Мечникова. Иностранец собирался учиться по обмену и приехал в Россию 29 февраля. А 2 марта уже был госпитализирован.

В больнице оказались и контактировавшие с ним люди. А еще около 700 студентов закрыли на двухнедельный карантин в общежитии медицинского вуза. Сами ребята рассказывают, что у них все хорошо и всего хватает.

Из их числа новый заболевший, или просто турист, пока не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Санкт-Петербурге

Заболевание диагностировали у итальянского студента (подробности)

«Он чувствовал себя хорошо и без проблем прошел осмотр в Пулково»: подруга итальянского студента, заболевшего коронавирусом, рассказала, как он прилетел в Санкт-Петербург

Рикардо Пизатти в Северной столице оказался впервые - с понедельника он должен был приступить к практике в институте, но в итоге попал на карантин в больницу (подробности)

«Нам не разрешают выходить из комнат»: Что происходит в студенческом общежитии, где жил заразившийся китайским коронавирусом итальянец

По словам самих студентов, в изоляции находится 700 человек (подробности)