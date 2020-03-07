2020-03-07T16:00:59+03:00
Общество

Второй случай коронавируса официально подтвержден в Петербурге

Такие данные приводит Роспотребнадзор России
Петр КИБЕР
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Второй случай коронавируса подтвержден в Санкт-ПетербургеВторой случай коронавируса подтвержден в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Санкт-Петербурге. О том, что в числе еще 4 пациентов с данным диагнозом в России есть петербуржец, сообщает Роспотребнадзор. Однако кто именно заболел опасной инфекцией, не уточняется.

- За последние сутки в России зарегистрировано 4 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации – 3 больных в Липецке, из них 2 без выраженных симптомов, 1 больной в Санкт-Петербурге. Результаты подтверждены в установленном порядке, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре отмечают, что все заболевшие недавно вернулись из Италии. Там, судя по всему, они и подцепили инфекцию.

Уточняется, что заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. В случае с Петербургом, пациентов с коронавирусом везут в Боткинскую инфекционную клиническую больницу.

Специалисты уже определили круг лиц, с которыми зараженные контактировали на территории России. Всех их отправят сдавать анализы и возьмут под медицинское наблюдение.

Студенты петербургского вуза, где нашелся первый заболевший коронавирусом, сидят в общежитии на 2-недельном карантине. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Студенты петербургского вуза, где нашелся первый заболевший коронавирусом, сидят в общежитии на 2-недельном карантине.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По состоянию на 7 марта всего в России подтверждено 14 случаев коронавирнуса. Два из них - в Петербурге. При этом первым стал итальянский студент медицинского университета имени Мечникова. Иностранец собирался учиться по обмену и приехал в Россию 29 февраля. А 2 марта уже был госпитализирован.

В больнице оказались и контактировавшие с ним люди. А еще около 700 студентов закрыли на двухнедельный карантин в общежитии медицинского вуза. Сами ребята рассказывают, что у них все хорошо и всего хватает.

Из их числа новый заболевший, или просто турист, пока не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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