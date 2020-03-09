2020-03-09T19:46:33+03:00
Дом. Семья

По Неве дрейфует льдина с двумя нерпятами

За праздничные выходные спасли пять новорожденных нерп
Анна ПОСЛЯНОВА
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Этого малыша сняли со льдины у поселка имени Свердлова. Фото: Фонд друзей балтийской нерпыЭтого малыша сняли со льдины у поселка имени Свердлова. Фото: Фонд друзей балтийской нерпы
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Льдина с двумя нерпятами, оставшимися без мамы, дрейфует по Неве.

– Специалисты в курсе ситуации и отслеживают ее, – успокаивают в «Водоканале Санкт-Петербурга».

Как только льдину прибьет к берегу, малышей придется спасать – направлять в Центр спасения и изучения морских млекопитающих. Всего за праздничные выходные в него поступило сразу пятеро новых пациентов. Причина того, что ластоногих крошек то и дело находят на берегу или на прибрежных льдинах, в теплой погоде.

– На Ладоге сошел лед, и его куски плывут по Неве, – объясняют специалисты. – На льдинах находились самки с детенышами. Из-за сильного течения Невы и значительного потепления малыши не могут удержаться рядом с родителями, теряют их и остаются в одиночестве. Кроме того, тонкие льдины уже просто не выдерживают вес взрослой самки. В результате нерпят уносит течением в Неву, где они абсолютно беззащитны.

Все праздники зоологи Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская собирали нерпочек по берегу. Не обращать внимания на потомство вымирающей балтийской кольчатой нерпы нельзя, ведь малыши запросто могут погибнуть. Увы, одного из пяти нерпят так и не удалось выходить…

Если вы заметили нерпу или тюленя, ни в коем случае не подходите к животному, а лучше срочно вызывайте тюленьих спасателей: (812) 699-23-99.

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На Неве спасли одинокого дрейфующего нерпенка, атакованного воронами

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ИСТОЧНИК KP.RU

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