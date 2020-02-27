Новорожденная нерпа Ксения получила первую рыбку и начала приучаться к холодной воде

Малышка нерпа по имени Ксения, которая попала в центр изучения и сохранения морских млекопитающих 6 февраля в возрасте трех дней, постепенно растет и учится быть настоящей морской жительницей. В четверг, 27 февраля, специалисты центра, расположенного в поселке Репино, что под Петербургом, рассказали об успехах, которые делает маленькая ластоногая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/763310" frameborder="0"></iframe> Нерпенок Ксюшка учится плавать и ловить рыбку.

- Балтийская нерпа из Стрельны хорошо себя чувствует и получила свою первую рыбку. До недавнего времени специалисты выкармливали ее только питательной смесью, которую вводили несколько раз в сутки в желудок маленькой пациентки, - рассказали о новом рационе в «Водоканале Петербурга», на территории которого находится центр.

Малышка Ксения постепенно переходит на новый рацион. но пока ест только маленьких рыбок / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Постепенно «пупулечка», как называют ее в центре Фонда друзей балтийской нерпы, переходит на новый этап выращивания, поэтому ей предлагают небольших рыбок, которых она с удовольствием уплетает. Со временем количество даваемой салаки и ряпушки будет увеличиваться, а потом нерпу научат брать эту рыбу из воды.

- Также мы начали понемногу приучать нерпу к купанию. Сейчас она замерзает уже через 2-3 минуты нахождения в холодной воде. Поэтому очень важно проводить такие процедуры постепенно для ее обучения, - отметили специалисты.

А холодная вода малышке не нравится, мерзнет / Фото: Водоканал Петербурга

В целом, это и не удивительно. Малышке Ксении еще даже не исполнилось и месяца, а бельковый пушистый мех на ней пока полностью сохранился.

Напомним, что Ксения, сверхценная балтийская нерпа, стала первой пациенткой центра в 2020 году. Она появилась необычно рано – 6 февраля. Ее нашли на берегу Финского залива в Стрельне после шторма. Видимо, она потеряла маму и приползла за помощью к людям.

Постепенно нерпочку научат быть взрослой и гордой ластоногой / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

На территории Ленобласти обитают серый тюлень, балтийская и ладожская кольчатые нерпы. Эти виды животных внесены в Красную Книгу РФ и являются объектом строгой охраны. Численность балтийской нерпы в Финском заливе находится на критически низком уровне, и каждое животное этого вида имеет исключительную ценность.

При обнаружении на побережье детенышей тюленей следует незамедлительно сообщить об этом по телефону: 699-23-99 (круглосуточно).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/759435" frameborder="0"></iframe> Трехдневный нерпенок, потерявший маму, выползла к людям за помощью.

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