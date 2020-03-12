Канатная дорога может появиться между островом Котлин и фортом «Александр I»

12 Март 2020 2020-03-12T23:01:24+03:00

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Появились новые подробности многообещающего проекта «Остров фортов» в Кронштадте. Направленность осталась та же – отдых и образовательный досуг. Первая часть музейно-исторического парка откроется уже 26 июля 2020 года – в грядущий День ВМФ. В центре экспозиций окажется аллея героев российского флота с выдающимися мореплавателями и флотоводцами.

Но перво-наперво на «Острове фортов» начнет работать военно-патриотический детский лагерь с социальными квотами для детей в трудной жизненной ситуации. Ребят ждут к себе с 1 июня.

Особенно любопытно, что между островом Котлин и фортом «Александр I» хотят провести пассажирскую канатную дорогу длиной 1200 метров. Строительство будет вестись на условиях государственно-частного партнерства. Власти дали поручение о подготовке предложений относительно этой инициативы.

На реконструкцию фортов потратят 4,5 млрд рублей. Вскоре Кронштадт преобразится, став точкой притяжения туристов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Также в Кронштадте построят океанариум с образовательным центром, четырехзвездный гранд-отель, многофункциональный тренировочный спортивный центр, стоянку для яхт, два жилых квартала с домами, детскими садами и поликлиникой.

- Отдельно обсуждались планы по строительству набережной. Этот вопрос очень актуален для жителей Кронштадта, поскольку в городе, расположенном на острове посреди Финского залива, крайне не хватает оборудованных выходов к воде, - добавляют в пресс-службе «Острова фортов».

Напомним, на реконструкцию двух фортов Кронштадта выделили 4,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU