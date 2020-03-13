В Петербурге отменили Образовательный форум и Финский бизнес-форум

13 Март 2020 2020-03-13T16:25:54+03:00

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Меры, принимаемые для нераспространения вирусной инфекции COVID-19, более известной как коронавирус, привели к отмене множества мероприятий по всеми миру. Не отстает в этом плане и Санкт-Петербург. Ранее стало известно о переносе на следующий год Международного экономического форума, а теперь «под нож» пошли еще два: Образовательный и Финский бизнес-форум.

- Из-за распространения коронавирусной инфекции перенесен международный бизнес-форум Finnish Business, организацией которого занимается Финско-российская торговая палата, - сообщают организаторы.

Отметим, что Finnish Business проходит с 2011 года и собирает более 400 топ-менеджеров из России и Финляндии. Пока что организаторы не отменили мероприятие, а перенесли его с весны 2020 года на осень.

А вот XI Петербургский международный образовательный форум, который должен был состояться с 25 по 27 марта, решили не проводить вовсе. На мероприятие традиционно приезжали ученые, педагоги, общественники и деятели культуры, обсуждавшие вопросы образования, но из-за коронавируса они останутся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU