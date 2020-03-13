Все домашние игры СКА-«Йокерит»пройдут без зрителей

13 Март 2020 2020-03-13T19:42:34+03:00

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Вслед за соседней Финляндией власти Петербурга ввели ограничение на проведение массовых мероприятий. Пострадали из-за коронавируса хоккейные болельщики. Накануне стало известно, что игры «Йокерита» и СКА пройдут при пустых трибунах, а теперь и домашние встречи армейцев с финским клубом также останутся без зрителей.

- Хоккейный клуб СКА сообщает, что все ранее приобретенные билеты на матчи плей-офф второго раунда в Ледовом дворце аннулируются, а их стоимость будет возвращена болельщикам в полном объеме.

Сдать билеты и вернуть деньги можно будет с понедельника, 16 марта. С этой же даты в городе начинают действовать ограничительные меры.

Пока что речь идет только о полуфинале Западной конференции КХЛ, однако если СКА пройдет дальше то и потом играть придется в пустом Ледовом дворце, ведь запрет на мероприятия свыше 1000 человек продержится в городе до 30 апреля.

Напомним, что игры СКА с «Йокеритом» были запланированы на 17,19, 21,23, 25, 27 и 29 марта.

- Ваша поддержка всегда была и остается важнейшей частью жизни СКА, но клуб осознает всю важность сложившейся ситуации, и главное для нас – ваши безопасность и здоровье, - говорится в заявлении команды с берегов Невы.

ИСТОЧНИК KP.RU