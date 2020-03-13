Общественный транспорт и такси в Петербурге продезинфецируют для борьбы с коронавирусом
Власти Петербурга совместно с Роспотребнадзором направили рекомендации о дезинфекции общественного транспорта городским транспортным компаниям и службам такси. Ранее это сделали и в Ленобласти.
На 13 марта 2020 года Северная столица обеспечена всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Это стало известно из совещания вице-губернатора Евгения Елина с представителями органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, Роспотребнадзора, а также больницы имени Боткина.
- Ситуация находится под полным контролем. Медучреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты. Сформирован запас лекарств и дезинфицирующих средств. Подготовлена необходимая инфраструктура для обеспечения изоляции и непрерывного медицинского наблюдения, - сообщают итоги совещания в пресс-службе Смольного.
Аэропорт Пулково и ж/д вокзалы по настоянию Роспотребнадзора продолжают необходимый контроль прибывающих в Петербург пассажиров. При необходимости, власти готовы принять более жесткие меры для борьбы с инфекцией.
Напомним, 13 марта в Смольном подписали постановление, которое запрещает проведение всех массовых мероприятий в Петербурге численностью больше 1 тысячи человек.
Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?
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ИСТОЧНИК KP.RU