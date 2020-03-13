Общественный транспорт и такси в Петербурге продезинфецируют для борьбы с коронавирусом

13 Март 2020 2020-03-14T11:31:18+03:00

В Петербурге городским транспортным компаниям и службам такси посоветовали задуматься о дезинфекции машин из-за коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Транспортным компаниям и службам такси уже направили важные рекомендации

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Власти Петербурга совместно с Роспотребнадзором направили рекомендации о дезинфекции общественного транспорта городским транспортным компаниям и службам такси. Ранее это сделали и в Ленобласти.

На 13 марта 2020 года Северная столица обеспечена всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Это стало известно из совещания вице-губернатора Евгения Елина с представителями органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, Роспотребнадзора, а также больницы имени Боткина.

- Ситуация находится под полным контролем. Медучреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты. Сформирован запас лекарств и дезинфицирующих средств. Подготовлена необходимая инфраструктура для обеспечения изоляции и непрерывного медицинского наблюдения, - сообщают итоги совещания в пресс-службе Смольного.

Аэропорт Пулково и ж/д вокзалы по настоянию Роспотребнадзора продолжают необходимый контроль прибывающих в Петербург пассажиров. При необходимости, власти готовы принять более жесткие меры для борьбы с инфекцией.

Напомним, 13 марта в Смольном подписали постановление, которое запрещает проведение всех массовых мероприятий в Петербурге численностью больше 1 тысячи человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/763592" frameborder="0"></iframe> Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?

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ИСТОЧНИК KP.RU