2020-03-14T11:31:18+03:00
Общество

Общественный транспорт и такси в Петербурге продезинфецируют для борьбы с коронавирусом

Транспортным компаниям и службам такси уже направили важные рекомендации
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге городским транспортным компаниям и службам такси посоветовали задуматься о дезинфекции машин из-за коронавируса.В Петербурге городским транспортным компаниям и службам такси посоветовали задуматься о дезинфекции машин из-за коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Власти Петербурга совместно с Роспотребнадзором направили рекомендации о дезинфекции общественного транспорта городским транспортным компаниям и службам такси. Ранее это сделали и в Ленобласти.

На 13 марта 2020 года Северная столица обеспечена всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Это стало известно из совещания вице-губернатора Евгения Елина с представителями органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, Роспотребнадзора, а также больницы имени Боткина.

- Ситуация находится под полным контролем. Медучреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты. Сформирован запас лекарств и дезинфицирующих средств. Подготовлена необходимая инфраструктура для обеспечения изоляции и непрерывного медицинского наблюдения, - сообщают итоги совещания в пресс-службе Смольного.

Аэропорт Пулково и ж/д вокзалы по настоянию Роспотребнадзора продолжают необходимый контроль прибывающих в Петербург пассажиров. При необходимости, власти готовы принять более жесткие меры для борьбы с инфекцией.

Напомним, 13 марта в Смольном подписали постановление, которое запрещает проведение всех массовых мероприятий в Петербурге численностью больше 1 тысячи человек.

Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за коронавируса в Ленинградской области будут дезинфицировать общественный транспорт

Сегодня глава региона Александр Дрозденко подписал постановление, разъясняющее меры безопасности на время эпидемии. Оно вступит в силу 15 марта (подробности)

Совещания в режиме «онлайн» и запрет массовых мероприятий: режим повышенной готовности из-за китайского коронавируса официально ввели в Санкт-Петербурге

Кроме того, всем желающим дадут возможность добровольно обследоваться на инфекцию во всех районах Северной столицы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти погиб молодой водитель «Мерседеса», влетевшего в дерево
Болельщикам матча «Зенит»-«Урал» посоветовали ехать на игру на метро
14 марта пока стал самым холодным с начала весны
Свято-Исидоровскую колокольню Новодевичьего монастыря пообещали восстановить
Фанзоны на Дворцовой и Конюшенной: В Смольном рассказали, как город готовится к ЕВРО-2020
Допрыгался: Акробатика Человека-паука не понравилась охранникам метро Петербурга
Виталий Милонов предложил изменить флаг и гимн России
В жестком ДТП с перевернутой машиной скорой помощи пострадали три человека
Скорая помощь опрокинулась после жесткого удара с такси на Светлановском проспекте
Czech Airlines временно отменит авиарейсы в Петербург из Праги
Бизнесмена жестоко избили железной арматурой в Петербурге
Уголовное дело заказчика убийства семьи 15-летней давности направлено в суд Ленобласти
Упавшая рекламная вывеска насмерть раздавила домашнюю собаку в Мурино
Двух пенсионерок спасли из наглухо захламленной квартиры на улице Руставели
Общественный транспорт и такси в Петербурге продезинфецируют для борьбы с коронавирусом
Желание ударить в лоб мирового судью обернулось для петербуржца арестом и штрафом