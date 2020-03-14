Вирус нипочем: автобусные перевозки между Петербургом, Прибалтикой и Финляндией выросли на 5%

14 Март 2020 2020-03-14T16:11:18+03:00

Несмотря на опасность коронавируса, туристы ездят из Петербурга в Прибалтику и Финляндию на автобусах. Пока что. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Коронавирус, из-за которого жесткие карантинные меры вводятся по всему миру и в особенности в Европе, оказался нипочем петербуржцам, путешествующим на автобусах в Прибалтику или Финляндию. На начало марта перевозчики зафиксировали рост пассажиропотока на 5%.

- С 1 по 12 марта этого года число пассажиров на наших линиях, связывающих Петербург со странами Прибалтики и Финляндии, увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщили «Комсомольской правде» в представительстве транспортной компании Lux Express Group.

При этом несмотря на достаточно строгие меры, принимаемые как в России, так и в Эстонии, где остановили, в частности, паромные пассажирские перевозки, автобусники останавливаться пока не намерены.

- Мы постоянно анализируем ситуацию, так как каждый день приходят новости об ограничениях в странах, где мы присутствуем, или о сокращении возможностей для путешествий по Европе. Пока ограничение или остановка рейсов не планируется, - говорится в ответе на вопрос «Комсомолки».

Напомним, что 10 марта из автобуса Таллинн-Петербург испуганные пассажиры едва не высадили кашляющего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU