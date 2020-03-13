2020-03-13T16:45:45+03:00
Общество

В Петербурге зафиксированы еще три случая коронавируса

Общее число зараженных достигло пяти человек
Петр КИБЕР
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В Петербурге еще три человека госпитализированы с коронавирусом.В Петербурге еще три человека госпитализированы с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Роспотребнадзор России сообщил о новых выявленных случаях заболевания коронавирусом в России. Всего - одиннадцать. Из них один в Ленинградской области, о котором «Комсомолка» уже писала и три новых - в Санкт-Петербурге.

- Установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия), один случай - как контактный с ранее заболевшими. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Таким образом, общее число заболевших из числа жителей Петербурга достигло пяти человек. Ранее было известно о двух случая коронавируса. Один - у итальянского студента медуниверситета имени Мечникова, а второй - у молодой туристки, приехавшей из Италии.

Единственный пациент из Ленобласти - жительница Кудрово, также отдыхавшая на Апеннинах.

Все шестеро находятся под наблюдением врачей в Боткинской инфекционной больнице.

Напомним, что с 15 марта в Ленинградской области введены ограничения на массовые мероприятия свыше 300 человек, а с 16 марта по 30 апреля, в Петербурге - свыше 1000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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