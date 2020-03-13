В Петербурге зафиксированы еще три случая коронавируса
Роспотребнадзор России сообщил о новых выявленных случаях заболевания коронавирусом в России. Всего - одиннадцать. Из них один в Ленинградской области, о котором «Комсомолка» уже писала и три новых - в Санкт-Петербурге.
- Установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия), один случай - как контактный с ранее заболевшими. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Таким образом, общее число заболевших из числа жителей Петербурга достигло пяти человек. Ранее было известно о двух случая коронавируса. Один - у итальянского студента медуниверситета имени Мечникова, а второй - у молодой туристки, приехавшей из Италии.
Единственный пациент из Ленобласти - жительница Кудрово, также отдыхавшая на Апеннинах.
Все шестеро находятся под наблюдением врачей в Боткинской инфекционной больнице.
Напомним, что с 15 марта в Ленинградской области введены ограничения на массовые мероприятия свыше 300 человек, а с 16 марта по 30 апреля, в Петербурге - свыше 1000.
ИСТОЧНИК KP.RU