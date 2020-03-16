На Ленинградской атомной станции поддержали челлендж LIttle Big и станцевали под UNO

16 Март 2020 2020-03-16T10:30:52+03:00

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Работники Ленинградской атомной электростанции решили быть в тренде и ответили на челлендж группы LIttle Big, станцевав под песню UNO, с которой петербургские музыканты собрались на Евровидение.

- Добавим радиоАктивности Евровидению! Работники Ленинградской атомной станции из Соснового Бора поддержали челлендж #unovisionchallenge своего земляка - Ильи Прусикина, - говорится в подписи к видео, опубликованном на странице ЛАЭС ВКонтакте. - Атомной энергии вам LIttle Big.

Напомним, что с призывом учить движения их новой песни лидер коллектива Илья Прусикин, выросший в городе атомщиков, выступил 13 марта.

- Поддержите нас на Евровидении, - написал он по-английски в социальной сети TikTok.

А клип на песню UNO, опубликованный лишь накануне, за сутки собрал около 5 миллионов просмотров. По состоянию на 16 марта видео посмотрели 23 миллиона раз. У других участников Евровидения результаты едва превышают миллион просмотров.

Напомним, что песенный конкурс, если его не отменят из-за коронавируса, пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме.

Работники Ленинградской атомной станции станцевали под UNO от LIttle Big.Видео: vk.com/leningradaes

ИСТОЧНИК KP.RU