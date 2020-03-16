2020-03-16T10:30:52+03:00
Общество

На Ленинградской атомной станции поддержали челлендж LIttle Big и станцевали под UNO

Видео флешмоба работники ЛАЭС опубликовали в соцсетях
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Работники ЛАЭС станцевали под LIttle Big. Фото: кадр с видео: vk.com/leningradaesРаботники ЛАЭС станцевали под LIttle Big. Фото: кадр с видео: vk.com/leningradaes
Изменить размер текста:

Работники Ленинградской атомной электростанции решили быть в тренде и ответили на челлендж группы LIttle Big, станцевав под песню UNO, с которой петербургские музыканты собрались на Евровидение.

- Добавим радиоАктивности Евровидению! Работники Ленинградской атомной станции из Соснового Бора поддержали челлендж #unovisionchallenge своего земляка - Ильи Прусикина, - говорится в подписи к видео, опубликованном на странице ЛАЭС ВКонтакте. - Атомной энергии вам LIttle Big.

Напомним, что с призывом учить движения их новой песни лидер коллектива Илья Прусикин, выросший в городе атомщиков, выступил 13 марта.

- Поддержите нас на Евровидении, - написал он по-английски в социальной сети TikTok.

А клип на песню UNO, опубликованный лишь накануне, за сутки собрал около 5 миллионов просмотров. По состоянию на 16 марта видео посмотрели 23 миллиона раз. У других участников Евровидения результаты едва превышают миллион просмотров.

Напомним, что песенный конкурс, если его не отменят из-за коронавируса, пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме.

Работники Ленинградской атомной станции станцевали под UNO от LIttle Big.Видео: vk.com/leningradaes

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тотальный диктант перенесли на осень из-за коронавируса
На соревнованиях в Ленобласти разбилась парапланеристка
Петербургский «Джокер» разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки
Ленобласть закупает аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), маски и антисептики
Покупатели хотели украсть продукты из супермаркета и сломали нос продавщице
Мошенники украли у пенсионерки 850 тысяч рублей, предложив обменять деньги
Без вести пропавшего петербуржца нашли спустя два месяца
Квартиру бизнес-леди на Васильевском острове «обнесли» на 5 миллионов рублей
На Ленинградской атомной станции поддержали челлендж LIttle Big и станцевали под UNO
Петербургская школьница выдумала историю с жестоким избиением, чтобы не ходить на уроки
В Рыбацком обрушилась часть моста через Славянку
В соцсетях опубликовали фото кольчужного сома Карачама, которого нашлив Озерках
В Колпино на дороге на кладбище разбился «Мерседес»
Сильный ветер и мокрый снег ждут в понедельник в Петербурге
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга, заболевший коронавирусом, рассказал о первых симптомах болезни
«Зенит» пожелал выздоровления своему бывшему игроку, заразившемуся коронавирусом
В Ленобласти выясняют причины гибели младенца
В Петербурге спасли двух нерп, исхудавших до изнеможения
СПбГУ из-за коронавируса для всех студентов России открыл бесплатные онлайн-курсы
В Петербурге открыли мемориальную доску Жоресу Алферову
В Ленобласти на КАД загорелся автобус, в котором было 43 пассажира
В Петербурге отец заявил в полицию, что любовник бывшей жены изнасиловал пятилетнюю дочку