Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Петербурге

16 Март 2020 2020-03-16T18:25:43+03:00

Все инфекционные – женщины, две из них вернулись из Европы

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В Петербурге в понедельник, 16 марта, подтверждены еще три случая заражения коронавирусной инфекцией. Все новые пациентки Боткинской больницы – женщины. Две из них вернулись из заграничного отпуска, а одна подхватила заболевание у своей родственницы, которая ранее уже была госпитализирована.

- Женщина 30 лет вернулась из Франции 9 марта, 13 марта с симптомами ОРВИ была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина. Женщина 54 лет прибыла из Италии 11 марта, 12 марта с симптомами ОРВИ также была госпитализирована, - рассказали в комитете по здравоохранению Петербурга.

Третьей пациенткой стала 33-летняя петербурженка. Она заболела в результате близкого контакта со своей родственницей, у которой ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. При этом у женщины, попавшей 13 марта в больницу, нет симптомов ОРВИ.

В комитете сообщили, что все новые пациентки находятся в удовлетворительном состоянии и под тщательным контролем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Всего, на данный момент, в Петербурге девять зараженных новым вирусом.

Напомним, что с 16 марта петербуржцы могут бесплатно сдать анализы на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU