2020-03-16T17:58:09+03:00
Общество

Роспотребнадзор Петербурга: «Люди могут болеть дома и не догадываться, что это коронавирус»

Специалисты ведомства и сотрудники Боткинской больницы рассказали, как они готовятся к приему больных [фото, видео]
Дмитрий КРИВЕНЦОВНиколай КОЗИН
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Специалисты призывают сдавать анализы на коронавирусСпециалисты призывают сдавать анализы на коронавирусФото: Олег ЗОЛОТО
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Из больницы Боткина выписали первых пациентов с коронавирусом. Кто они - врачи не рассказывают, медицинская тайна, известно только, что это мужчина и женщина. Оба подцепили заразу за границей. Выписали также еще 10 человек, которые контактировали с больными. Они тоже завтра вернутся на работу.

Вообще в Петербурге и Ленобласти нет пациентов, которые заразились коронавирусом в России - все 7 человек (вместе с выписанными) вернулись из-за границы.

Лечили больных как от обычной простуды. Специальных лекарств от коронавируса пока нет, поэтому используют привычные препараты.

- В тяжелых случаях мы подключаем, например, препараты от ВИЧ, однако пока они не требуются. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме, - отметил главный врач больницы Боткина Денис Гусев.

Однако на этом для выписанных история с коронавирусом не заканчивается. Врачи какое-то время будут приглядывать за ними. Все потому, что никто не знает, может ли вернуться зараза снова.

- Вируса еще недостаточно изучен. Мы не знаем, могут ли выписанные заразиться повторно. Три месяца за ними будут наблюдать медики, - отметил Гусев.

При этом оба переболевших смогут ходить на работу и вернуться к привычным делам - все тесты показали, что заразы в них нет.

Специалисты: Болезнь опасна тем, что может протекать скрытно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты: Болезнь опасна тем, что может протекать скрытно.Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако в стенах больницы остаются почти 238 человек. Это те, у кого подтвердили коронавирус, и те, кто с ними общался. 42 из них поступили только за последние сутки.

Инкубационный период у болезни может быть от 14 до 25 суток, поэтому будет надежнее, что все, кто контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением.

При этом болезнь опасна тем, что может протекать скрытно.

- Люди могут болеть дома и не догадываться, что это коронавирус. Если болезнь протекает в лёгкой форме. Поэтому важно соблюдать ряд правил. Среди них - поменьше ходить по ТЦ или на концерты, ограничить посещение фитнес-клубов и бассейнов, мыть руки, обрабатывать их антисептиками. А при любых признаках болезни - оставаться дома и обращаться к врачам, - напоминает начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирины Чхинджерии.

Студенты университета Мечникова, которые «отсидели» карантин в общежитии, скоро выйдут на волю.

- Особо мне хотелось бы отметить достойное поведение ребят, которые находились в обсерваторе, которые правильно восприняли все принимаемые меры, не препятствовали их проведению и очень спокойно отнеслись к этой ситуации, - добавила Ирина Чхинджерия.

Напомним, общежитие СЗГМУ им. И.И. Мечникова на проспекте Просвещения на протяжение 14 дней находилось на карантине. В здании было организовано ежедневное медицинское наблюдение.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Санкт-Петербурге планируют закупать дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких. В свете возможной эпидемии эта мера действительно необходима: по сообщениям иностранных СМИ, в той же Италии чрезвычайно высокая (около двух тысяч человек по последним данным) смертность объяснялась в том числе их острой нехваткой.

- Такой вопрос действительно сейчас прорабатывается, - объяснили «Комсомолке» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. - К сожалению, каких-то конкретных цифр, сумм и сроков сейчас назвать нельзя — но все это будет известно в ближайшее время.

На сегодняшний день в Северной столице уже имеется 2 087 аппаратов. Из них 189 размещено в инфекционных стационарах.

238 пациентов госпитализированы в Боткинскую больницу..Видео: о ситуации на 16 марта рассказал главврач клиники Денис Гусев.Олег ЗОЛОТО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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