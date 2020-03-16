2020-03-16T21:34:29+03:00
Общество

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов попал в больницу Боткина после отдыха в Европе

Чиновник решил добровольно изолировать себя и пройти тест на коронавирус
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов принял решение о самоизоляции из-за проверки на коронавирус.Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов принял решение о самоизоляции из-за проверки на коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В больницу имени Боткина попал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов. Все из-за отпуска чиновника, проведенного в нескольких странах Европы. Напомним, ранее госслужащим из Смольного рекомендовали отложить поездки за границу из-за коронавируса. Тех, кто пренебрег советом, настоятельно просили придерживаться правил Минздрава РФ.

Максим Соколов прибыл в Россию 9 марта, а 16-го числа этого же месяца принял решение о самоизоляции. Он учел все рекомендации Роспотребнадзора и постановления правительства Петербурга и добровольно отправился в Боткинскую больницу. Сейчас он ждет все необходимые проверки на коронавирус.

- Максим Соколов до 16 марта находился в плановом отпуске, во время которого посетил некоторые страны Шенгенской зоны. Понимая важность мер безопасности, вице-губернатор принял решение о продлении отпуска за свой счет, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе вице-губернатора.

Добавим, что на данный момент в Петербурге официально диагностировали коронавирус у 9 человек.

Заболевший коронавирусом россиянин рассказал, какие симптомы у него были, экономист посоветовал, что сейчас делать с накоплениями, турагентства сообщили о падении продаж по всем направлениям в 3 раза

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ИСТОЧНИК KP.RU

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