Чиновникам из Смольного рекомендовали отложить поездки за границу из-за коронавируса

6 Март 2020 2020-03-06T19:22:42+03:00

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Из-за коронавируса могут сорваться некоторые поездки чиновников из Смольного за границу. 6 марта всем руководителям исполнительных органов власти Петербурга пришло письмо с просьбой не рисковать с командировками в другие страны. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в комитете по здравоохранению Северной столицы. Чиновникам не рекомендуют уезжать в Иран, Италию, Южную Корею, Китай, Японию, а также в ряд других европейских стран. Однако если запланированную поездку никак нельзя перенести, то госслужащим советуют строго придерживаться правил Минздрава РФ.

- Письмо действительно есть, но заметьте – оно носит исключительно рекомендательный характер, - уточнили в пресс-службе комздрава.

Напомним, ранее в Петербурге отменили Международный экономический форум из-за угрозы коронавируса. По этой же причине в СПбГУ запретили все командировки своих сотрудников за границу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/763592" frameborder="0"></iframe> Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?

ИСТОЧНИК KP.RU