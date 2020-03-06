2020-03-06T19:22:42+03:00
Общество

Чиновникам из Смольного рекомендовали отложить поездки за границу из-за коронавируса

Письмо с просьбой пришло всем руководителям исполнительных органов власти Петербурга
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургским чиновникам посоветовали не ездить в командировки в страны с коронавирусом.Петербургским чиновникам посоветовали не ездить в командировки в страны с коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Из-за коронавируса могут сорваться некоторые поездки чиновников из Смольного за границу. 6 марта всем руководителям исполнительных органов власти Петербурга пришло письмо с просьбой не рисковать с командировками в другие страны. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в комитете по здравоохранению Северной столицы. Чиновникам не рекомендуют уезжать в Иран, Италию, Южную Корею, Китай, Японию, а также в ряд других европейских стран. Однако если запланированную поездку никак нельзя перенести, то госслужащим советуют строго придерживаться правил Минздрава РФ.

- Письмо действительно есть, но заметьте – оно носит исключительно рекомендательный характер, - уточнили в пресс-службе комздрава.

Напомним, ранее в Петербурге отменили Международный экономический форум из-за угрозы коронавируса. По этой же причине в СПбГУ запретили все командировки своих сотрудников за границу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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