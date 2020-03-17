Общежитие СЗГМУ им. Мечникова открыли после 2-недельного карантина по коронавирусу

17 Март 2020 2020-03-17T08:59:10+03:00

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Рано утром во вторник общежитие СЗГМУ им. И.И.Мечникова «Северная гостиница» на проспекте Просвещения,45 открыли после карантина. Студенты с криками «Ура!» выходили на улицу,где их встречали журналисты. Одни спешили на работу, вторые - наконец-таки встретиться с друзьями и погулять, третьи - просто хотели выспаться. До 20 марта общежитие закроют,но уже без студентов,чтобы провести дезинфекцию помещения.

- Сегодня хороший день! Мы закрываем обсерватор,который располагался в общежитии СЗГМУ им. И.И.Мечникова. От властей города и себя лично хочу поблагодарить врачей,медсестер,которые участвовали в обсервации, - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. - Университет получил колоссальный опыт по режиму обсервации,такого в России еще не было.

Он отметил,что сегодня в Боткинской больнице находится 267 человек. За сутки поступило 54. Выписали 25. Вице губернатор подчеркнул,что ситуация в городе спокойная и находится под контролем властей города.

Напомним, закрыть общежитие на карантин администрация вуза решила после того,как у студента из Италии Рикардо обнаружили коронавирус. Молодой человек проживал в общежитии медвуза.

В карантинной зоне находилось порядка 20% студентов - 728 человек. Их обеспечивали трехразовым питанием и гуманитарной помощью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/766814" frameborder="0"></iframe> С общежития СЗГМУ им. Мечникова сняли карантин.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU