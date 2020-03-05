«Нам не хватает только свободы»: Студенты рассказали, как проходит карантин из-за коронавируса в общежитии

Коронавирус добрался до Петербурга. Первый официально подтвержденный случай заражения китайской заразой диагностировали у итальянского студента, приехавшего в Россию по обмену. Иностранные студенты должны были обучаться государственной медицинской академии имени Мечникова. Его уже отправили на лечение в Боткинскую больницу. Но общежитие, где он проживал, пришлось закрыть на двухнедельный карантин. Сейчас около 700 студентов в двух корпусах сидят закрытыми в своих комнатах. «Комсомолка» узнала, как студенты-медики сидят в изоляции.

Возле общежития толпятся журналисты

- Мы узнали, что будет карантин, когда ехали в трамвае с учебы, - рассказала «КП-Петербург» одна из студенток. – Об этом нам в общем чате написала староста. Мол, сообщили, что у иностранных студентов подозрение на коронавирусную инфекцию. Мы успели зайти в магазин и купить продуктов. Пришли в общежитие и нас сразу закрыли в комнатах. Сказали, на две недели. Перед этим провели опрос и померили температуру. Выходить в общий коридор нельзя. Но некоторые все равно выходят. Мы не знаем, смотрит ли кто-то, за тем, чтобы никто не выходил. Но некоторые все же нарушают запрет.

Холодильник и микроволновка у студентов есть

Своей столовой в ВУЗе нет, поэтому кормит их сторонняя организация на аутсорсе. Организовывает это университет. В общежитиях студенты живут в своеобразных квартирах. В них две комнаты, ванная, туалет и кухня. Там есть холодильник и микроволновые печи. Каждая квартира рассчитана на 7 человек. Мальчики и девочки живут раздельно.

Обед студентов

- Еду нам какие-то дежурные разносят, ставят возле дверей на стулья. Мы их самих не видим, - продолжает студентка. - У нас будут бесплатные завтрак, обед и ужин. На завтрак была каша с сосисками, хлеб и печенье. Еду приносит староста общежития. Он в защитном костюме. Пить ничего не давали. Пьем пока то, что есть. Доставщики еды к некоторым бегали. Но эту лавочку уже закрыли. Видимо, чтобы сохранять карантин.

Такой завтрак принесли студентам

Ходить в магазин студентам запрещено. Поэтому какие-то вещи они могут заказать.

- Если что-то попросить: предметы гигиены или воду, принесут, - поясняет наша собеседница. - Нужно только заявку отправить. Вроде бы, это все бесплатно. Учеба пока приостановлена. Можно выкрутиться, если переписывать конспекты у тех, кто не живет в общежитии. Но нам сказали, что пропуски пар будут без отработок.

Едят студенты на кухне

Сейчас студенты чувствуют себя неловко. Общежитие со всех сторон облепили журналисты, которые снимают смотрящих в окна учащихся.

- Снимают нас, неудобно и даже смешно. Мы их тоже снимаем в ответ, - смеется девушка. – Паники у нас нет. Нам просто скучно. Телефоны при нас. Но родителей не будут пускать. Две недели будем отдыхать, немножко учиться. Честно сказать, мы не очень рады таким каникулам. В нашем корпусе закрыто полностью все общежитие. В другом корпусе закрыт только 4 этаж. Заболевший Рикардо, по-моему, в нашем корпусе и был.

Студентам можно ходить только по своей квартире

Студенты уточняют, что пока у них все есть. Единственное, чего, по словам молодых медиков, им не хватает – это свобода.

- 29 февраля к нам приехал из Милана студент третьего курса Рикардо Пизатти, который почувствовал недомогание, - пояснил проректор академии Алексей Силин. - Он прибыл из Италии, и у него была симптоматика ОРВИ. Поэтому он был помещен в Боткинскую больницу. Результатов анализов у нас пока нет. Есть только подозрения на коронавирус.

Заходить в общежитие запрещеноФото: Артем КИЛЬКИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764799" frameborder="0"></iframe> Студенческое общежитие в Петербурге, где жил итальянский студент с коронавирусом, закрыли на карантин.Сергей ВОЛЧКОВ

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