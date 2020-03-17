Первый случай контактного заражения коронавирусом зафиксирован в Петербурге

17 Март 2020 2020-03-17T11:53:09+03:00

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На 17 марта в Петербурге госпитализированы семь человек с коронавирусом, еще один в Ленобласти. Почти все они заболели во время заграничных поездок, но в понедельник, 16 марта, стало известно, что в городе зафиксирован первый случай заражения контактным способом, при общении.

33-летнюю петербурженку госпитализировали 13 марта в Боткина. Она заболела от своей родственницы, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция.

- Женщина была госпитализирована в Боткина 13 марта, после своей родственницы, у нее даже не было никаких симптомов ОРВИ. Несмотря на это анализ показал положительный результат, - пояснили «КП-Петербург» в Комитете здравоохранения.

Также во вторник, 17 марта, спустя две недели открылось общежитий СЗГМУ имени Мечникова. Больше 700 студентов находились на карантине после того, как у одного из учеников из Италии – Рикардо – обнаружили коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU