Первый случай контактного заражения коронавирусом зафиксирован в Петербурге
На 17 марта в Петербурге госпитализированы семь человек с коронавирусом, еще один в Ленобласти. Почти все они заболели во время заграничных поездок, но в понедельник, 16 марта, стало известно, что в городе зафиксирован первый случай заражения контактным способом, при общении.
33-летнюю петербурженку госпитализировали 13 марта в Боткина. Она заболела от своей родственницы, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция.
- Женщина была госпитализирована в Боткина 13 марта, после своей родственницы, у нее даже не было никаких симптомов ОРВИ. Несмотря на это анализ показал положительный результат, - пояснили «КП-Петербург» в Комитете здравоохранения.
Также во вторник, 17 марта, спустя две недели открылось общежитий СЗГМУ имени Мечникова. Больше 700 студентов находились на карантине после того, как у одного из учеников из Италии – Рикардо – обнаружили коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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