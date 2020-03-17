2020-03-17T14:50:40+03:00
Общество

В Петербурге коронавирус будут искать у мертвых

Роспотребнадзор принял решение проверять тех, кто умер от пневмонии
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Умерших от пневмонии проверят на коронавирус.Умерших от пневмонии проверят на коронавирус.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге ввели несколько дополнительных мероприятий, которые должны помочь замедлить распространение коронавируса в городе. Среди них – проверка всех случаев смерти от внебольничной пневмонии. Другими словами, медики будут искать коронавирус у мертвых. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

- Постановляю организовать обследование на коронавирус пациентов с тяжелым течением внебольничной пневмонии, а также 100% случаев смерти от нее или подозрения на внебольничную пневмонию, - говорится в постановлении главного санитарного врача по Петербургу Наталии Башкетовой.

Напомним, по данным на 17 марта в Петербурге и Ленобласти восемь человек, у которых подтвердили коронавирус. Все они находятся в больнице Боткина. Еще двоих в понедельник, 16 марта, из медучреждения выписали. Тесты показали отрицательные результаты на коронавирус, однако медики еще будут следить за выздоровевшими еще три месяца – чтобы сразу выявить повторное заражение, если оно случится.

Кроме того, в понедельник, 17 марта 2020, закончился карантин в общежитии СЗГМУ имени Мечникова, где обнаружили первый случай коронавируса в Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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