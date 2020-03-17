В Петербурге коронавирус будут искать у мертвых
В Санкт-Петербурге ввели несколько дополнительных мероприятий, которые должны помочь замедлить распространение коронавируса в городе. Среди них – проверка всех случаев смерти от внебольничной пневмонии. Другими словами, медики будут искать коронавирус у мертвых. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
- Постановляю организовать обследование на коронавирус пациентов с тяжелым течением внебольничной пневмонии, а также 100% случаев смерти от нее или подозрения на внебольничную пневмонию, - говорится в постановлении главного санитарного врача по Петербургу Наталии Башкетовой.
Напомним, по данным на 17 марта в Петербурге и Ленобласти восемь человек, у которых подтвердили коронавирус. Все они находятся в больнице Боткина. Еще двоих в понедельник, 16 марта, из медучреждения выписали. Тесты показали отрицательные результаты на коронавирус, однако медики еще будут следить за выздоровевшими еще три месяца – чтобы сразу выявить повторное заражение, если оно случится.
Кроме того, в понедельник, 17 марта 2020, закончился карантин в общежитии СЗГМУ имени Мечникова, где обнаружили первый случай коронавируса в Петербурге.
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ИСТОЧНИК KP.RU