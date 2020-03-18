2020-03-18T13:29:21+03:00
Общество

Гостиный двор перешел на укороченный режим работы

С 18 марта часы посещения магазинов сократились на два часа
Лилия КОЗЛОВА
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С 18 марта Гостиный двор переходит на укороченный режим работыС 18 марта Гостиный двор переходит на укороченный режим работыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Со среды, 18 марта, Большой Гостиный двор, расположенный в самом центре Петербурга, на Невском проспекте, переходит на новый режим работы. Решение сократить часы посещения магазинов для посетителей было принято в связи с общими мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Обращаем ваше внимание на изменения в режиме работы Универмага. С 18 марта Универмаг работает с 11:00 до 21:00. Галерея Высокой Моды - с 12:00 до 21:00, - говорится на официальной странице в соцсети торгового пространства.

Разумеется, все помещения и торговые залы Гостиного двора постоянно проходят дезинфекцию для поддержания здоровой атмосферы.

Напомним, что с 18 марта в Петербурге закрылись все музеи и отменили выступления театры. Причина – пандемия коронавируса. Также порядка трети рейсов в Пулково также были отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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