Гостиный двор перешел на укороченный режим работы
Со среды, 18 марта, Большой Гостиный двор, расположенный в самом центре Петербурга, на Невском проспекте, переходит на новый режим работы. Решение сократить часы посещения магазинов для посетителей было принято в связи с общими мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
- Обращаем ваше внимание на изменения в режиме работы Универмага. С 18 марта Универмаг работает с 11:00 до 21:00. Галерея Высокой Моды - с 12:00 до 21:00, - говорится на официальной странице в соцсети торгового пространства.
Разумеется, все помещения и торговые залы Гостиного двора постоянно проходят дезинфекцию для поддержания здоровой атмосферы.
Напомним, что с 18 марта в Петербурге закрылись все музеи и отменили выступления театры. Причина – пандемия коронавируса. Также порядка трети рейсов в Пулково также были отменены.
ИСТОЧНИК KP.RU
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