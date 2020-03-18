2020-03-18T16:08:06+03:00
Общество

«Спокойствие!»: в Петербурге появилась инсталляция из гречки и туалетной бумаги

Над паникерами из-за коронавируса поиронизировал уличный художник Loketski
Петр КИБЕР
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Как стеб над паникерами в Петербурге появилась инсталляция из гречки и риса. Фото: instagram.com/loketskiКак стеб над паникерами в Петербурге появилась инсталляция из гречки и риса. Фото: instagram.com/loketski
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Как часто бывает в новых и не совсем понятных ситуациях, часть общества начинает паниковать. Обычно безосновательно. То им кажется, что соль пропадет, то спички или гречка, но такие паникеры наводят смуту и бегут в магазины скупать все подряд. Стеб-инсталляцию над ними создал петербургский уличный художник Loketski. Его творение сделано в духе коронавирусного времени – из гречки и туалетной бумаги.

- Инсталляция из четырех видов риса, перловки, гречневой крупы, спичек и туалетной бумаги называется «Спокойствие!» и представляет собой публичный НЗ (неприкосновенный запас – прим.ред.). В случае острой нужды любой может срезать то, что ему необходимо, - пишет сам автор под фото инсталляции в «Инстаграме».

Каждый, кому надо, может придти и оторвать себе пакетик крупы. Фото: instagram.com/loketski

Каждый, кому надо, может придти и оторвать себе пакетик крупы. Фото: instagram.com/loketski

Loketski призывает горожан брать все, что им нужно, пока не пошел дождь и творение не потеряло свою прикладную ценность.

Напомним, что некоторые петербуржцы после запрета массовых мероприятий в городе побежали в магазины и начали закупать крупы, консервы и туалетную бумагу. Из-за этого полки кое-где поредели. При этом власти города заверяют, что продуктов в городе достаточно, а сами торговые сети говорят, что склады полны, просто товар не успевали подвозить в магазины из-за ажиотажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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