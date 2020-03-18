Губернатор Петербурга подписал распоряжение, согласно которому в городе вводится запрет на мероприятия численностью больше 50 человек

В Петербурге вводится новое, более жесткое ограничение на проведение массовых мероприятий. С 19 марта и по 30 апреля 2020 года все события, численностью свыше 50 человек, запрещены. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города на Неве Александр Беглов. Причиной стали меры для нераспространения коронавируса.

- Запретить проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий численностью участников свыше 50 человек, - говорится в документе, опубликованном на сайте Смольного.

Под действие запрета попадают все театры, музеи, выставочные комплексы, стадионы, кинотеатры и зоопарки.

Также распоряжением приостановлено проведение всех спортивных соревнований, групповых и досуговых занятий, а также экскурсий.

До мая Петербургу придется жить практически без туристов.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Всем петербуржцам рекомендовано воздержаться от посещения вышеперечисленных мероприятий, а пожилым людям в возрасте от 65 лет, которые попадают в группу риска, избегать всех общественных мест.

Также постоянным жителям Северной столицы настоятельно советуют не ездить за границу (многие страны, Эстония например, в любом случае ограничили въезд к себе) и даже посещать другие регионы России, где зарегистрированы случаи коронавируса. На данный момент их больше всего в Москве.

Также россиян из других регионов, иностранцам лицам без гражданства, живущим в нашей стране, просят не ездить до мая в Санкт-Петербург и через него транзитом.

Кроме этого, все люди, прибывшие в Россию из заграницы должны немедленно сообщить о поездке по экстренному номеру 112 и обеспечить свою изоляцию дома на срок в 14 дней. Им обещают оформлять больничные дистанционно, без посещения поликлиник. К помощи изолированным и пожилым привлекут волонтеров.

Все городские службы в указанный срок будут работать в особом режиме. В из обязанности входит мониторинг ситуации, принятие мер по дезинфекции транспорта, объектов торговли и прочих мест массового посещения.

Учащихся школ и вузов рекомендовано перевести на удаленное обучение.

Также власти города обещают принять меры по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, которые могут пострадать от новых ограничений.

Новое постановление вступило в силу с момента подписания. Ответственный за исполнение - вице-губернатор по социальным вопросам Олег Эргашев.

Напомним, что с 16 марта в Петербурге были запрещены массовые мероприятия от тысячи человек.

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