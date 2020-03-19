Доцент СПбГУ Олег Соколов готов выплатить 10 миллионов родным убитой Анастасии Ещенко и не хочет суда присяжных
Доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в жестоком убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, готов выплатить денежную компенсацию родным девушки. Об этом журналистам заявил адвокат историка Александр Почуев.
- Насколько мне известно, родственники просят выплатить им 10 миллиона рублей компенсации. Они собираются подать соответствующий иск, - приводит слова Почуева ТАСС.
По словам адвоката, его подзащитный понимает, что никакие деньги не вернут близким погибшую, но готов к переговорам по компенсации. Сейчас через знакомых и родственников Соколова уже собрано около миллиона рублей.
Также сторона защиты решила отказаться от суда присяжных, потому что в обществе уже сформировалось определенное мнение в отношении историка.
- Мы понимаем, что общественное мнение крайне отрицательное, поэтому не видим смысла в суде присяжных, - заявил Александр Почуев, отметив, что вину его подзащитный признает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь
Доцент СПбГУ дал первое интервью и рассказал о своих отношениях с погибшей Анастасией Ещенко, о планах на свадьбу и пояснил, что убил девушку не во сне (подробности)
«Хочет обратно в Петербург»: соседом доцента Соколова в «Бутырке» стал извращенец, надругавшийся над школьницей
Историка, убившего любовницу-аспирантку, этапировали в Москву для проведения психиатрической экспертизы (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доцент института истории СПбГУ убил и расчленил студентку»