Доцент СПбГУ Олег Соколов готов выплатить 10 миллионов родным убитой Анастасии Ещенко и не хочет суда присяжных

19 Март 2020 2020-03-19T16:36:13+03:00

Олег Соколов признает вину в убийстве Анастасии Ещенко и готов выплатить компенсацию ее родным. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Деньги, по словам адвоката, уже начали собирать друзья историка

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Доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в жестоком убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, готов выплатить денежную компенсацию родным девушки. Об этом журналистам заявил адвокат историка Александр Почуев.

- Насколько мне известно, родственники просят выплатить им 10 миллиона рублей компенсации. Они собираются подать соответствующий иск, - приводит слова Почуева ТАСС.

По словам адвоката, его подзащитный понимает, что никакие деньги не вернут близким погибшую, но готов к переговорам по компенсации. Сейчас через знакомых и родственников Соколова уже собрано около миллиона рублей.

Также сторона защиты решила отказаться от суда присяжных, потому что в обществе уже сформировалось определенное мнение в отношении историка.

- Мы понимаем, что общественное мнение крайне отрицательное, поэтому не видим смысла в суде присяжных, - заявил Александр Почуев, отметив, что вину его подзащитный признает.

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ИСТОЧНИК KP.RU