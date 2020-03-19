2020-03-19T21:59:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус нашли у сотрудницы «дочки» «Росатома» в Петербурге

Коллег, контактировавших с зараженной женщиной, поместили под карантин
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге нашли коронавирус у сотрудницы "дочки" госкорпорации "Росатом"В Петербурге нашли коронавирус у сотрудницы "дочки" госкорпорации "Росатом"Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге диагностировали коронавирус у сотрудницы компании «Турбинные технологии ААЭМ», являющейся «дочкой» «Росатома». Все необходимые меры уже приняты: женщину отправили в больницу, а коллег, контактировавших с ней, также посадили на карантин.

- Теперь из-за этого некоторые сотрудники госкорпорации работают удаленно. В «Росатоме» отметили, что их работница была в отпуске за границей. Сейчас она изолирована, получает профессиональную медицинскую помощь в лечебном учреждении. Ее самочувствие вполне нормальное, - рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе госкорпорации.

Добавим, что в офисе компании «Турбинные технологии ААЭМ» уже осуществили все важные санитарно-гигиенические мероприятия. Сотрудники, которые не пересекались с зараженной женщиной, продолжают спокойно работать в офисе.

В комитете по здравоохранению Петербурга и городском Управлении Роспотребнадзора сообщили «Комсомолке», что не в курсе зараженной сотрудницы «дочки» «Росатома». Возможно, она одна из ранее известных пациентов.

Напомним, очередные больные коронавирусом в Петербурге готовятся к выписке из больницы Боткина. По данным на 19 марта, в Северной столице выявили 10 случаев заражения опасной инфекцией. Два человека благополучно выздоровели.

В НИИ гриппа им. Смородинцева расшифрован полный геном коронавируса из России.Директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов в четверг в Санкт-Петербурге прокомментировал расшифровку полного генома нового коронавируса сотрудниками Института.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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