Коронавирус нашли у сотрудницы «дочки» «Росатома» в Петербурге

В Петербурге диагностировали коронавирус у сотрудницы компании «Турбинные технологии ААЭМ», являющейся «дочкой» «Росатома». Все необходимые меры уже приняты: женщину отправили в больницу, а коллег, контактировавших с ней, также посадили на карантин.

- Теперь из-за этого некоторые сотрудники госкорпорации работают удаленно. В «Росатоме» отметили, что их работница была в отпуске за границей. Сейчас она изолирована, получает профессиональную медицинскую помощь в лечебном учреждении. Ее самочувствие вполне нормальное, - рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе госкорпорации.

Добавим, что в офисе компании «Турбинные технологии ААЭМ» уже осуществили все важные санитарно-гигиенические мероприятия. Сотрудники, которые не пересекались с зараженной женщиной, продолжают спокойно работать в офисе.

В комитете по здравоохранению Петербурга и городском Управлении Роспотребнадзора сообщили «Комсомолке», что не в курсе зараженной сотрудницы «дочки» «Росатома». Возможно, она одна из ранее известных пациентов.

Напомним, очередные больные коронавирусом в Петербурге готовятся к выписке из больницы Боткина. По данным на 19 марта, в Северной столице выявили 10 случаев заражения опасной инфекцией. Два человека благополучно выздоровели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/767547" frameborder="0"></iframe> В НИИ гриппа им. Смородинцева расшифрован полный геном коронавируса из России.Директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов в четверг в Санкт-Петербурге прокомментировал расшифровку полного генома нового коронавируса сотрудниками Института.

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