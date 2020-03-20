Нарушителей карантина по коронавирусу в Петербурге отслеживают полицейские и камеры видеонаблюдения
В Петербурге установили строгий контроль за гражданами, которые обязаны самоизолировать себя на 14 дней в случае прибытия из-за границы. Распоряжение властей о карантине вручается каждому прилетевшему в Северную столицу из других стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. Но не все соблюдают предписания.
- За соблюдением режима карантина следят участковые врачи, а также сотрудники полиции. Они проводят регулярные обходы мест жительства в соответствии с данными, полученными от пограничной службы. Помимо этого, для контроля используется городская система видеонаблюдения, к которой подключено более 40 тысяч видеокамер, - уведомляет пресс-служба Смольного.
Фотографии людей, прилетевших из-за границы, попадают в специальную базу данных. Туда же отправляется информация о транспорте граждан, которым предписана изоляция. Система слежения на дорогах Петербурга в два счета установит перемещение автомобиля, если это потребуется.
Нарушение режима изоляции принесет только беды: административную или даже уголовную ответственность. Однако финансовые потери людей под карантином сведут к минимуму благодаря новым правилам оформления листов нетрудоспособности.
По данным на 20 марта, в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус лежит 321 пациент.
ИСТОЧНИК KP.RU
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