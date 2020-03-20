Нарушителей карантина по коронавирусу в Петербурге отслеживают полицейские и камеры видеонаблюдения

20 Март 2020 2020-03-20T22:06:51+03:00

В Петербурге будут строго следить за соблюдением карантина людей, вернувшихся из-за рубежа. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Большой брат» следит лишь за теми, кто должен самоизолироваться после прибытия из-за рубежа

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В Петербурге установили строгий контроль за гражданами, которые обязаны самоизолировать себя на 14 дней в случае прибытия из-за границы. Распоряжение властей о карантине вручается каждому прилетевшему в Северную столицу из других стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. Но не все соблюдают предписания.

- За соблюдением режима карантина следят участковые врачи, а также сотрудники полиции. Они проводят регулярные обходы мест жительства в соответствии с данными, полученными от пограничной службы. Помимо этого, для контроля используется городская система видеонаблюдения, к которой подключено более 40 тысяч видеокамер, - уведомляет пресс-служба Смольного.

Фотографии людей, прилетевших из-за границы, попадают в специальную базу данных. Туда же отправляется информация о транспорте граждан, которым предписана изоляция. Система слежения на дорогах Петербурга в два счета установит перемещение автомобиля, если это потребуется.

Нарушение режима изоляции принесет только беды: административную или даже уголовную ответственность. Однако финансовые потери людей под карантином сведут к минимуму благодаря новым правилам оформления листов нетрудоспособности.

По данным на 20 марта, в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус лежит 321 пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU