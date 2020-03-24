Трое из пяти заболевших заразились коронавирусом в Петербурге, а не за рубежом

24 Март 2020 2020-03-24T18:51:05+03:00

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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил подробности о пяти пациентах, у которых подтвердился коронавирус. При этом трое из них подхватили инфекцию уже в городе, не выезжая за пределы России.

- Пациенты заболели в результате контакта с больной с подтвержденной коронавирусной инфекцией: мужчина 31 года и женщина 27 лет поступили в Клиническую инфекционную больницу им. С.П.Боткина 20 марта, мужчина 31 года поступил 21 марта, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Четвертый заболевший – 60-летний мужчина, прилетевший из Лондона 17 марта. На следующий день с симптомами ОРВИ он был госпитализирован.

Пятым стал мужчина 26 лет, съездивший в Испанию. Он также вернулся из за границы 17 числа и 18 марта оказался в изоляторе Боткинской больницы.

При этом в Комздраве отмечают, что тяжелых форм заболевания у петербуржцев нет, все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Отметим, что еще два заболевших, в том числе бывший игрок "Зенита" Максим Астафьев, обнаружены в Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU