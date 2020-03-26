Запрет на плановый прием пациентов в поликлиниках Петербурга существенно смягчили

26 Март 2020 2020-03-26T01:07:02+03:00

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В Петербурге существенно смягчили запрет на плановый прием пациентов в больницах до 30 апреля. Это стало известно из нового постановления главного санитарного врача Северной столицы Натальи Башкетовой, внесшей в свое раннее предписание ряд важных изменений.

Напомним, согласно прошлому постановлению врачи должны были принимать только «по скорой» или в крайних случаях. Сейчас же больные, которые уже проходят курс лечения в дневном стационаре, могут ходить в поликлиники и дальше.

- Также запрет на плановый прием не касается пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью, - гласит обновленный документ, опубликованный на сайте городского управления Роспотребнадзора.

Смягчен запрет и на плановую вакцинацию. Под исключение попали новорожденные дети. Плановая госпитализация теперь доступна для людей с заболеваниями из списка социально значимых или представляющих опасность для окружающих, а также для тех, чье здоровье ухудшится без нахождения в больнице. Также разрешат посещать поликлиники и для профосмотров для трудоустройства и медико-социальной экспертизы и по направлению призывной комиссии.

Напомним, на утро 25 марта в больнице имени Боткина находится с признаками ОРВИ 324 пациента, которые прибыли из неблагополучных по COVID-19 стран. Коронавирусом сейчас заражены лишь 16 человек. Пятеро пациентов успешно вылечились от опасной инфекции и выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU