Международный юридический форум в Петербурге перенесли на май 2021 года

26 Март 2020 2020-03-26T20:19:16+03:00

Организаторы отмечают, что это было трудное решение, но все ради борьбы с распространением коронавируса

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Петербургский международный экономический форум, который должен был пройти с 19 по 23 мая 2020 года, отменили. Постановление о проведении престижного мероприятия подписал сам Владимир Путин. Но 26 марта организаторы приняли трудное решение – отменить юбилейный форум, отложив его до 18-22 мая 2021 года, чтобы не рисковать здоровьем людей во время пандемии коронавируса.

- Взамен мы решили провести специальный форум исключительно по правовым аспектам социальной жизни в условиях пандемии COVID-19. Ожидается, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев примет участие в специальном онлайн-форуме. Мы решили назвать его 9 1 ⁄ 2-й st. Петербургский международный юридический форум: «Правительство Короны». Повестка дня №2 1-го форума и информация о его онлайн-платформах будут доступны на сайте форума в ближайшее время, - пишут организаторы.

Всем, кто заплатил за участие в майском форуме, обещают вернуть деньги, если они этого пожелают. Организаторы обещают, что в онлайн-версии мероприятия примут участие все те же гости, а беседы будут «такими же интенсивными и увлекательными».

Напомним, из-за коронавируса в Петербурге отменили и другое важнейшее мероприятие – Международный экономический форум.

ИСТОЧНИК KP.RU