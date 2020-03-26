2020-03-26T20:19:16+03:00
Общество

Международный юридический форум в Петербурге перенесли на май 2021 года

Организаторы отмечают, что это было трудное решение, но все ради борьбы с распространением коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге отменили Международный юридический форум из-за коронавируса. Фото: spblegalforum2019.tassphoto.comВ Петербурге отменили Международный юридический форум из-за коронавируса. Фото: spblegalforum2019.tassphoto.com
Изменить размер текста:

Петербургский международный экономический форум, который должен был пройти с 19 по 23 мая 2020 года, отменили. Постановление о проведении престижного мероприятия подписал сам Владимир Путин. Но 26 марта организаторы приняли трудное решение – отменить юбилейный форум, отложив его до 18-22 мая 2021 года, чтобы не рисковать здоровьем людей во время пандемии коронавируса.

- Взамен мы решили провести специальный форум исключительно по правовым аспектам социальной жизни в условиях пандемии COVID-19. Ожидается, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев примет участие в специальном онлайн-форуме. Мы решили назвать его 9 1 ⁄ 2-й st. Петербургский международный юридический форум: «Правительство Короны». Повестка дня №2 1-го форума и информация о его онлайн-платформах будут доступны на сайте форума в ближайшее время, - пишут организаторы.

Всем, кто заплатил за участие в майском форуме, обещают вернуть деньги, если они этого пожелают. Организаторы обещают, что в онлайн-версии мероприятия примут участие все те же гости, а беседы будут «такими же интенсивными и увлекательными».

Напомним, из-за коронавируса в Петербурге отменили и другое важнейшее мероприятие – Международный экономический форум.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенник, обогатившийся на 590 млн рублей, упал в обморок в суде Петербурга после жесткого приговора
Появилось видео пылающих ангаров в Петродворцовом районе
Хостел, где постояльцы спали на трубах с кипятком, выселили из дома на Черной речке
Международный юридический форум в Петербурге перенесли на май 2021 года
Петербуржца, укравшего 11 млн рублей у бизнес-тренера, заключили под стражу
Некоторые трамваи Петербурга изменят свои маршруты
В Пулково закрыли вход в терминал вылета на третьем этаже
Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на вечер 26 марта 2020 года: Еще один контактный случай
Крупный пожар на ангарах в Мартышкино достиг 1600 «квадратов»
Суд признал экс-доцента СПбГУ Олега Соколова виновным в оскорблении историка Евгения Понасенкова
В Мартышкино на площади 500 квадратных метров горит ангар авторемонтного завода
Ленобласть сохранит льготный проезд и не отменит автобусы в Петербург на нерабочей неделе
Петербуржцам на неделю запретили ходить в церкви и парки
Первых нарушителей режима самоизоляции при коронавирусе отправили в карантинный центр в пансионате «Заря»
Сидящие на карантине петербуржцы из окна просят прохожих «сгонять» в магазин
Пенсионер облил себя бензином и поджег перед «Петроэлектросбытом»