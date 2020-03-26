Появилось видео пылающих ангаров в Петродворцовом районе
Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу поделилась эффектным, но пугающим видео масштабного пожара в поселке Мартышкино, что находится в Петродворцовом районе Петербурга. Напомним, там спасатели МЧС с 5 часов вечера тушат горящие ангары бывшего авторемонтного завода. Особенно ярко, по слова испуганных очевидцев, горела пилорама.
- Пожару присвоили третий ранг повышенной сложности из-за высокой горючей нагрузки. К 7 часам вечера огонь раскинулся с 500 до 1600 квадратных метров. Спустя час ранг пожара понизили на два уровня. Открытое горение уже ликвидировано. В данный момент идет локализация пожара, - сообщили последние сведения в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Сведения о пострадавших по-прежнему не поступали к пожарным. Огонь ликвидируют 107 спасателей МЧС при помощи 24 единиц техники.
В Мартышкино полыхают ангары на 1600 "квадратах".Видео: ГУ МЧС России по Петербургу
ИСТОЧНИК KP.RU