Появилось видео пылающих ангаров в Петродворцовом районе

26 Март 2020 2020-03-26T21:07:27+03:00

Спасатели МЧС успешно ликвидируют масштабный пожар в Мартышкино. Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Петербургу

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Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу поделилась эффектным, но пугающим видео масштабного пожара в поселке Мартышкино, что находится в Петродворцовом районе Петербурга. Напомним, там спасатели МЧС с 5 часов вечера тушат горящие ангары бывшего авторемонтного завода. Особенно ярко, по слова испуганных очевидцев, горела пилорама.

- Пожару присвоили третий ранг повышенной сложности из-за высокой горючей нагрузки. К 7 часам вечера огонь раскинулся с 500 до 1600 квадратных метров. Спустя час ранг пожара понизили на два уровня. Открытое горение уже ликвидировано. В данный момент идет локализация пожара, - сообщили последние сведения в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сведения о пострадавших по-прежнему не поступали к пожарным. Огонь ликвидируют 107 спасателей МЧС при помощи 24 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/769018" frameborder="0"></iframe> В Мартышкино полыхают ангары на 1600 "квадратах".Видео: ГУ МЧС России по Петербургу

ИСТОЧНИК KP.RU