2020-03-28T19:51:33+03:00
Происшествия

Стали известны подробности смерти больного коронавирусом из Санкт-Петербурга

Первый умерший от коронавируса в Санкт-Петербурге 1 марта вернулся из Таиланда
Лилия КОЗЛОВА
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Первому умершему от коронавируса в Санкт-Петербурге было 73 годаПервому умершему от коронавируса в Санкт-Петербурге было 73 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге умер первый человек, зараженный коронавирусом. Смерть пациента наступила 28 марта. Он скончался в больнице имени Боткина, куда был госпитализирован 23 марта 2020 года с двусторонней пневмонией.

- Умершему от коронавируса петербуржцу было 73 года. 1 марта он вернулся из Таиланда и 23 числа был госпитализирован в Боткинскую больницу, - сообщили в комитете здравоохранения.

Пациенту было проведено необходимое лечение и обследование. По причине нарастания дыхательной недостаточности пациента перевели на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на усилия врачей, утром 28 марта он скончался от сердечной недостаточности. Мужчина страдал многочисленными хроническими заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.

Еще прижизненно у пациента был взят анализ на коронавирус, который дал положительный результат. Точная причина смерти будет установлена по результатам паталогоанатомического исследования.

Напомним, что 28 марта стало известно, что еще у 11 петербуржцев и четырех жителей Ленобласти подтвердился диагноз коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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