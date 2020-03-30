2020-03-30T18:17:23+03:00
Общество

Кингисепп и Всеволожский район закрываются на жесткий карантин из-за коронавируса вслед за Мурино

Режим самоизоляции введен для жителей Кингисеппа, деревни Глинка и других населенных пунктов
Лилия КОЗЛОВА
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Населенные пункты Ленобласти закрываются на въезд и выезд из-за коронавирусаНаселенные пункты Ленобласти закрываются на въезд и выезд из-за коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области принимаются жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса. С 31 марта 2020 года на въезд и выезд закрываются Сразу несколько населенных пунктов. Об этом объявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

- Пока это Мурино, Янинои Энколово Всеволожского района, деревня Глинка Тосненского района, Кингисепп, - сообщила администрация Ленинградской области.

Рекомендовано также ограничить посещение в Гатчине и Волхове (в больницах находятся не жители области - носители вируса), а также дер. Перово Выборгского района и Выборге, откуда госпитализированы возможные носители коронавируса, тесты будут готовы завтра.

До какого числа продлятся меры, на данный момент не известно. Предполагается, что города будут полностью закрыты для посещения извне. Попасть на территорию можно будет только по специальным пропускам.

Особый режим самоизоляции в Ленинградской области 2020 решено не вводить, однако карантинные меры серьезно усилены. Они вступят в силу с 00:00 31 марта 2020 года. Самые серьезные меры принимаются для лиц старше 65 лет. Им запрещено выходить на улицу, так как именно пожилые попадают в группу риска.

Также Ленобласть вводит и другие меры на время карантина. Следить за порядком будут сотрудники Росгвардии и дружинники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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