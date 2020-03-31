2020-03-31T11:38:11+03:00
Общество

Что происходит в Мурино в режиме самоизоляции

Корреспонденты «Комсомолки» съездили в «закрытый» город и посмотрели, как он живет в первый день изоляции [видео]
Петр КИБЕР
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В первый день изоляции в Мурино почти ничего не изменилось.В первый день изоляции в Мурино почти ничего не изменилось.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С ноля часов 31 марта в Ленинградской области начал работать особый, ужесточенный режим самоизоляции. Но серьезнее всех досталось Мурино. Этот город, в котором выявлены случаи коронавируса, фактически объявили закрытым. Что произошло с Мурино в первый день полной самоизоляции и как живут сами муринцы, своими глазами решили увидеть корреспонденты «Комсомольской правды».

- Обещанных блокпостов на въезде нет, знаков нет, проезд через тоннель свободный, - с удивлением сообщают журналисты «КП-Петербург».

И хоть в соцсетях пишут о постах ГИБДД, никто не остановил редакционную машину на границе города и области, никто не запретил остановиться, выйти из автомобиля и прогуляться по улочкам самого молодого города России.

А в Багдаде, точнее в Мурино "...все спокойно, спокойно, спокойно". Фото: Артем КИЛЬКИН

А в Багдаде, точнее в Мурино "...все спокойно, спокойно, спокойно".Фото: Артем КИЛЬКИН

Здесь все также люди стоят в очереди на бесплатную сдачу теста на коронавирус в передвижной амбулатории, все также по улицам ходят местные жители. И хоть в соцсетях то тут то там появляется информация об установке бетонных блоков блокпостов на въезде в город, пока их найти не удалось.

Напомним, что накануне губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал, что просто так «шататься» через границу города и области он не позволит.

Первый день режима полной самоизоляции в Мурино.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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