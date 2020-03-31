Что происходит в Мурино в режиме самоизоляции
С ноля часов 31 марта в Ленинградской области начал работать особый, ужесточенный режим самоизоляции. Но серьезнее всех досталось Мурино. Этот город, в котором выявлены случаи коронавируса, фактически объявили закрытым. Что произошло с Мурино в первый день полной самоизоляции и как живут сами муринцы, своими глазами решили увидеть корреспонденты «Комсомольской правды».
- Обещанных блокпостов на въезде нет, знаков нет, проезд через тоннель свободный, - с удивлением сообщают журналисты «КП-Петербург».
И хоть в соцсетях пишут о постах ГИБДД, никто не остановил редакционную машину на границе города и области, никто не запретил остановиться, выйти из автомобиля и прогуляться по улочкам самого молодого города России.
А в Багдаде, точнее в Мурино "...все спокойно, спокойно, спокойно".Фото: Артем КИЛЬКИН
Здесь все также люди стоят в очереди на бесплатную сдачу теста на коронавирус в передвижной амбулатории, все также по улицам ходят местные жители. И хоть в соцсетях то тут то там появляется информация об установке бетонных блоков блокпостов на въезде в город, пока их найти не удалось.
Напомним, что накануне губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал, что просто так «шататься» через границу города и области он не позволит.
Первый день режима полной самоизоляции в Мурино.Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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