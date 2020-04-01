2020-04-01T13:34:58+03:00
Общество

Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем написали открытое письмо президенту

Под требованием не возобновлять полное авиасообщение с Египтом, не признающим факт теракта, подписались более 50 человек
Анна ПОСЛЯНОВА
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Авиасообщение с Египтом Россия остановила в ноябре 2015 года – после того, как в крушении лайнера погибли все 224 пассажиров и членов экипажа.Авиасообщение с Египтом Россия остановила в ноябре 2015 года – после того, как в крушении лайнера погибли все 224 пассажиров и членов экипажа.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Родственники пассажиров и членов экипажа вечного рейса 9268 «Шарм-эль-Шейх – Петербург», взорванного над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года, составили открытое письмо Владимиру Путину. Семьи просят президента прояснить позицию России в свете того, что Египет так и не признал трагедию терактом.

Египет отказывается признавать очевидное: отказывается принимать заключения опознаний и наличие подтверждений материалов следствия, самописцев, анализов взрывчатого вещества на борту, – гласит письмо. – Мы, родственники погибших на этом самолете, обращаемся к президенту: есть ли у России четкая позиция к такому отношению египетской стороны – к возмутительному неуважению достоинства российских граждан, осквернению памяти погибших? Имеет ли Египет право на индульгенцию? Имеет ли право Россия не реагировать на позицию Египта?

Ранее семьи 224 жертв аэробуса «Когалымавиа» составили петицию, которую уже поддержали более 80 000 человек, в том числе олимпийский чемпион Алексей Ягудин, актер Вадим Галыгин, музыканты Эмин и Полина Иодис.

– Петиция адресована, в первую очередь, в МИД России, – поясняет один из авторов петиции и открытого письма Олег Винник, потерявший над Синаем супругу и двух маленьких детей. – Открытое письмо же составлено в адрес президента – гаранта Конституции.

На данный момент открытое письмо подписало более 50 родных погибших. Они отмечают, что «не могут влиять на ход расследования, но имеют право помнить тех, кого любили, любят и будут любить, пока живы».

– Мы не требуем возмездия: мы требуем справедливости и уважения к памяти, – поясняется в письме. – Ради памяти о наших любимых и ради тех, кто может снова уехать и не вернуться, мы требуем не рассматривать вопросы о полном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом до признания египетской стороной факта теракта.

Авиасообщение с Египтом Россия остановила в ноябре 2015 года. В 2018-ом регулярное авиасообщение между столицами двух государств было открыто, но чартеров нет до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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