Родственники погибших над Синаем не смогли доказать египетскому суду, что их родные были на борту

Пятый год семьи погибших в крушении А321 над Синайским полуостровом продолжают судиться в Каире с властями Египта, авиакомпанией и страховщиками. Цель – сдвинуть расследование причин взрыва, унесшего жизни 224 человек, с мертвой точки, заставить Египет признать катастрофу терактом и добиться справедливых компенсаций международного уровня.

Индивидуальные иски в конце 2015 года подали 30 семей погибших. Одна серия исков была адресована авиакомпании «Когалымавиа» и страховой компании «Ингосстрах», с которых потребовали по три миллиона долларов за одну загубленную жизнь. Вторую группу исков подали на правительство Египта, которое, по мнению родных погибших, не обеспечило безопасность и допустило, что в аэропорту взрывное устройство попало на борт самолета «Шарм-эль-Шейх – Петербург». Ответчиками стали президент, премьер-министр, министры МВД и финансов. С чиновников также потребовали по три миллиона долларов за погибшего.

Интересы семей в Египте представляют юридическая фирма Girardi Keese, а также российские юристы Михаил Загайнов и Давид Кухалашвили. Для сравнения, в Замоскворецком районном суде Москвы родные жертв рейса 9268 добились 32 миллиона рублей компенсации на 48 истцов вместо заявленных 111 миллиардов рублей.

К концу 2018 года египетский суд вины местных властей в гибели 224 человек не нашел, «свалив ее на авиакомпанию», – и семьи погибших подали апелляцию. Как рассказал «Комсомолке» Михаил Загайнов, на днях Апелляционный суд Каира из коллегии из трех судей пересмотрел сразу несколько решений Северного суда Каира и вынес решение.

Африканская Фемида признала свою юрисдикцию, а значит, и возможность рассматривать дела по международному праву (в соответствии Монреальской и Варшавской конвенциями о правилах воздушных перевозок) и присуждать действительно большие, в сравнении с российскими, компенсации. Признания юрисдикции представители семей погибших добивались давно. После этого они рассчитывали, что ответчики пойдут на мировую.

Семьи погибших в крушении А321 над Синайским полуостровом продолжают судиться с властями Египта.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вот только рассматривать сами иски коллегия не стала: претензии к властям Египта снова отклонили. Причиной стало то, что не доказаны ни факт нахождения погибших на борту, ни факт теракта: в египетской версии событий, крушение А321 – это просто авария.

– Очень некрасиво ведет себя сторона ответчиков: они оспаривают факт нахождения конкретных людей на борту и родственные связи между жертвами и истцами, – отмечает Загайнов. – Это просто удивительно!

Между тем, у страховщиков есть поименный перечень пассажиров и членов экипажа аэробуса, подтвержденный документально, в России личности погибших установили (в том числе по ДНК-экспертизам), а их останки давно захоронили. Уголовное дело по факту теракта, которое ведет Следственный комитет России, стопорится как раз потому, что Россия якобы не может добиться от Египта никакой информации и никакого содействия.

Чтобы доказать, что у погибших над Синаем есть имена и семьи, в ближайшие дни в Верховный суд Египта подадут кассационную жалобу.Фото: Олег ЗОЛОТО

И это понятно: по словам юристов, если египетские власти признают катастрофу рейса 9268 терактом, им придется не только выплачивать компенсации родственникам погибших, но и, в качестве регресса, платить страховщикам. Кроме того, признать теракт – значит, ударить по собственному имиджу и остаться без туристов.

Чтобы доказать, что у погибших над Синаем есть имена и семьи, в ближайшие дни в Верховный суд Египта подадут кассационную жалобу.

ДОСЛОВНО:

Анатолий ПУЛЬЯНОВ, потерял в небе над Синаем сына Романа и его невесту Татьяну Мокиевскую (не является участником «египетских» процессов):

– Почти пять лет российское правительство ведет переговоры с Египтом – и ни у кого не хватило ума спросить: а что там с судебными делами? Египет не представляет, кто был на борту. Да как это возможно вообще? Это плевок в лицо родным погибших, причем и со стороны Египта, и со стороны России. Никто нами не занимается. Где преступники, которых обещали поймать? Слова расходятся с делами. Обидно.

На фюзеляже упавшего в Египте А-321 нашли таинственные пробоины.На фюзеляже упавшего в Египте А-321 нашли таинственные пробоины

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Пока семьи 224 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате теракта на борту аэробуса «Шарм-эль-Шейх – Петербург» 31 октября 2015 года, сетуют, что за последний год не получили никакой новой информации о ходе расследования; пока МИД сообщает, что данные не выдает Египет, а российские журналисты довольствуются комментариями Следственного комитета 2016 года выпуска, в Дании назвали имя предполагаемого организатора взрыва в небе над Синаем (подробности)

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