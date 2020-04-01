Little Big запустили песенный конкурс «Карантиновидение 2020»

1 Апр 2020 2020-04-01T18:57:27+03:00

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Петербургские музыканты из Little Big, которые должны были представлять Россию на «Евровидении», но не поедут на него из-за отмены, решили запустить свой песенный конкурс. Он получил название «Карантиновидение 2020» в честь коронавируса.

- Eurovision 2020 отменили и мы решили провести свой песенный конкурс #карантиновидение2020 . Участвуй в конкурсе! Запиши песню, сними минутный клип на телефон и возможно о тебе узнает страна, а возможно и весь мир! – написал в своем «Инстаграме» лидер коллектива Илья Прусикин.

А первой участницей «Карантиновидения» стала солистка Little Big Софья Таюрская. Она записала эротичный и актуальный клип «Самоизоляция». В нем девушка поет обнаженной в душе или предстает в платье из туалетной бумаги.

К слову, в эти дни Little Big отмечают сразу два памятных события. Во-первых, их клип на песню UNO для «Евровидения» набрал на YouTUBE 50 миллионов голосов, а во-вторых, 1 апреля у группы день рождения, ей исполняется семь лет. Первый клип - Everyday I’m drinking – вышел 1 апреля 2013 года.

sonyatayurskaya Little Big запускает «Карантиновидение-2020» - песня «Самоизоляция» Сони Таюрской

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ИСТОЧНИК KP.RU