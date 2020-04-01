2020-04-01T18:57:27+03:00
Звезды

Little Big запустили песенный конкурс «Карантиновидение 2020»

Первым участником с песней «Самоизоляция» стала солистка группы Соня Таюрская [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Вместо "Евровидения" будет "Карантиновидение". Фото: кадр с видео / instagram.com/iliyaprusikinВместо "Евровидения" будет "Карантиновидение". Фото: кадр с видео / instagram.com/iliyaprusikin
Изменить размер текста:

Петербургские музыканты из Little Big, которые должны были представлять Россию на «Евровидении», но не поедут на него из-за отмены, решили запустить свой песенный конкурс. Он получил название «Карантиновидение 2020» в честь коронавируса.

- Eurovision 2020 отменили и мы решили провести свой песенный конкурс #карантиновидение2020 . Участвуй в конкурсе! Запиши песню, сними минутный клип на телефон и возможно о тебе узнает страна, а возможно и весь мир! – написал в своем «Инстаграме» лидер коллектива Илья Прусикин.

А первой участницей «Карантиновидения» стала солистка Little Big Софья Таюрская. Она записала эротичный и актуальный клип «Самоизоляция». В нем девушка поет обнаженной в душе или предстает в платье из туалетной бумаги.

К слову, в эти дни Little Big отмечают сразу два памятных события. Во-первых, их клип на песню UNO для «Евровидения» набрал на YouTUBE 50 миллионов голосов, а во-вторых, 1 апреля у группы день рождения, ей исполняется семь лет. Первый клип - Everyday I’m drinking – вышел 1 апреля 2013 года.

sonyatayurskayasonyatayurskaya
Little Big запускает «Карантиновидение-2020» - песня «Самоизоляция» Сони Таюрской
95153 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мало ли что я ему говорила»: Мать Ильи Прусикина из Little Big, советовавшая ему бросить музыку, гордится своим сыном

В интервью «КП» женщина рассказала, как готовится к выступлению сына на «Евровидении 2020» в Нидерландах (подробности)

«Песня будет веселой»: Солист Little Big рассказал, с чем выступит на «Евровидении 2020»

На сцену в Роттердаме выйдут все участники эпатажной группы. Илья Прусикин пообещал "Комсомольской правде", что не будет подстраиваться под конъюнктуру конкурса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шестилетняя девочка случайно воткнула скальпель себе в живот в Петербурге
Little Big запустили песенный конкурс «Карантиновидение 2020»
Медики предложили организовать психологическую помощь врачам, работающих с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Первое контактное заражение коронавирусом в Карелии зафиксировано 1 апреля 2020 года
Мероприятия к годовщине теракта в петербургском метро отменят из-за коронавируса
Алгоритм по борьбе с коронавирусом разрабатывают в Санкт-Петербурге
Медпункты в садоводствах Ленобласти начнут работать с 15 апреля
За сутки 34 человека госпитализированы в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус
666 единиц техники выходили убирать Петербург от апрельского снега
В Василеостровском районе полиция прикрыла упорно работавшую кальянную
Печатные СМИ продолжают работать в Ленобласти в условиях карантина
Ателье и швейные цеха Ленобласти начали шить маски
«Газель» насмерть задавила пенсионерку во дворе дома на Маршала Захарова
Работник депо сдавал на цветмет тормоза от поездов
Родителям рассказали, как получить выплату на детей до 3 лет в Санкт-Петербурге
Павлина и четырех котов спасли в Санкт-Петербурге
46 детей с подозрением на коронавирус госпитализированы в Петербурге
Петербуржец заразил коронавирусом своего двухлетнего ребенка, вернувшись из Германии
Появилась онлайн-карта, которая на прогулке с домашним питомцем поможет не нарушать правила самоизоляции
Коронавирусом в Ленобласти заболели жители Тихвина, Сосново и Михайловского
Роспотребнадзор назвал способы передачи коронавируса и меры предосторожности
В Петербурге запустят остановленное производство аппаратов ИВЛ
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем написали открытое письмо президенту
«Дельфины» появились на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге
На въезде в Гатчину поставили блокпосты и начали полную дезинфекцию города
В Санкт-Петербурге назвали список граждан обязанных пройти тест на коронавирус