Плановые отключения услуг ЖКХ отменили в Ленобласти

1 Апр 2020 2020-04-01T19:15:43+03:00

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В Ленобласти решили отменить плановые ремонтные работы, связанные с отключением света, тепла, газа или воды. Все ради блага жителей региона в непростое время самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее письмо от местных чиновников получили все ресурсоснабжающие компании области.

- Работы, связанные с отключением водоснабжения, приостановил и ГУП «Леноблводоканал». В области проводятся только ремонты, необходимые для предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций, - уточняют в пресс-службе правительства региона.

Власти добавляют, что аварийные бригады в нерабочую неделю трудятся в усиленном режиме. Всех их оснастили специализированной техникой и запасными источниками электроснабжения. А все водоочистные сооружения Ленобласти обеспечили реагентами и необходимым оборудованием. Лаборатории продолжают следить за качеством воды в штатном режиме.

Напомним, 1 апреля число пациентов, зараженных коронавирусом в Ленобласти, увеличилось до двадцати.

ИСТОЧНИК KP.RU