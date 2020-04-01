Первый случай заражения коронавирусом выявили в Кронштадте

1 Апр 2020 2020-04-01T19:54:19+03:00

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В Кронштадте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Положительный результат теста на опасную инфекцию получили в Центре гигиены и эпидемиологии Петербурга. Сейчас горожанина госпитализировали в Боткинскую больницу. А люди, контактировавшие с ним, находятся под пристальным наблюдением врачей поликлиники №74 в Кронштадте.

Оказалось, что зараженный коронавирусом уже обращался к врачам из-за недомогания. Однако он скрыл важные детали.

- Житель Кронштадта при первичном обращении к врачу не уведомил о контакте с гражданами иностранного государства. Коронавирус у него выявили уже при развитии заболевания, - рассказывают в районной администрации.

Добавим, что три больницы в Петербурге закрыли на карантин после того, как у пациентов обнаружили коронавирус. По данным за 1 апреля число заболевших в городе увеличилось до 125 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU