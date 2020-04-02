2020-04-02T21:19:01+03:00
Коронавирус Covid-19

У беременной петербурженки нашли коронавирус

Из-за этого в Родильном доме № 16 в Купчино ввели жесткие ограничения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге впервые нашли коронавирус у беременной женщины.В Петербурге впервые нашли коронавирус у беременной женщины.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Впервые в Петербурге выявили коронавирус у беременной женщины. Она находится «в положении» на 28-й неделе, что является началом 7-го месяца вынашивания ребенка. Сейчас ее госпитализировали с пневмонией в инфекционную больницу имени Боткина. Беременная петербурженка находится на искусственной вентиляции легких под пристальным взором врачей. Сейчас ее кроха весит около 700 граммов, но состояние ребенка пока не разглашается.

Похоже, женщина была пациенткой Родильного дома №16 в Купчино. Из-за выявления коронавируса у беременной горожанки в медучреждении ввели экстренные ограничения.

- Роддом приостанавливает прием новых пациентов. Контактный медицинский персонал изолируется в отделениях. Выписка мам с детьми продолжает осуществляться, однако они обязаны соблюдать режим изоляции в домашних условиях, - сообщает пресс-служба комздрава Петербурга.

Добавим, что медицинский персонал роддома и всех его пациенток сейчас обследуют на наличие коронавируса. Известно, что беременная женщина заразилась коронавирусом в Петербурге при контакте с неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Магазины с сигаретами и алкоголем в Петербурге продолжат работать, несмотря на коронавирус
У беременной петербурженки нашли коронавирус
Первое судебное дело по коронавирусу зарегистрировали в Петербурге
ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП в Колпино, где сбили четвероклассника с велосипедом
Госпиталь на 130 мест для лечения больных с коронавирусом подготовили в Ленобласти
Новорожденный тюлененок выполз за помощью на дорогу в Выборге
Полиция начала проверять документы у жителей Мурино, выходящих на улицу
Врачам, работающим с коронавирусом, будут доплачивать около 40 тысяч рублей
Пособие по безработице на время карантина вырастет в Ленинградской области
Коронавирус не подтвердился у велогонщиков из Ленобласти, застрявших в ОАЭ
49 тысяч тестов на коронавирус сделано в Санкт-Петербурге
«Чижик» изменил расписание движения на время самоизоляции в Санкт-Петербурге
За нарушение режима самоизоляции в Санкт-Петербурге составлено 170 протоколов
Пьяная петербурженка «вдарила» полицейскому, который пытался ее поймать
В Петербурге создали медицинский совет при губернаторе против коронавируса
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявлен желтый уровень погодной опасности
Петербург «погрузился» на 1 километр под воду
В Карелии завели первое уголовное дело на нарушительницу карантина при коронавирусе
Раненный голубь застрял в вентшахте жилого дома в Петербурге
С 3 апреля в Петербурге остановят больше 20 автобусных маршрутов
Минобороны опровергло новость об отмене или переносе парада 9 Мая на Красной площади
К онлайн-курсам СПбПУ подключились более 45 вузов страны
Эрмитаж призвал заняться репродукцией картин во время самоизоляции
Коммунальщики закрасили граффити «Крутое пике» на Моховой улице
Полиция нашла 5 тонн поддельного алкоголя на складах в Петербурге
Метро «Комендантский проспект» отметил 15 лет
«Зенит» договаривается с игроками и тренерами о сокращении зарплаты
Мужчина выстрелил в своего соседа из ружья из-за ссоры