У беременной петербурженки нашли коронавирус

2 Апр 2020 2020-04-02T21:19:01+03:00

Из-за этого в Родильном доме № 16 в Купчино ввели жесткие ограничения

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Впервые в Петербурге выявили коронавирус у беременной женщины. Она находится «в положении» на 28-й неделе, что является началом 7-го месяца вынашивания ребенка. Сейчас ее госпитализировали с пневмонией в инфекционную больницу имени Боткина. Беременная петербурженка находится на искусственной вентиляции легких под пристальным взором врачей. Сейчас ее кроха весит около 700 граммов, но состояние ребенка пока не разглашается.

Похоже, женщина была пациенткой Родильного дома №16 в Купчино. Из-за выявления коронавируса у беременной горожанки в медучреждении ввели экстренные ограничения.

- Роддом приостанавливает прием новых пациентов. Контактный медицинский персонал изолируется в отделениях. Выписка мам с детьми продолжает осуществляться, однако они обязаны соблюдать режим изоляции в домашних условиях, - сообщает пресс-служба комздрава Петербурга.

Добавим, что медицинский персонал роддома и всех его пациенток сейчас обследуют на наличие коронавируса. Известно, что беременная женщина заразилась коронавирусом в Петербурге при контакте с неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU