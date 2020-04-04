2020-04-04T00:03:17+03:00
Общество

Леса Ленобласти закрыли для посещения вслед за Петербургом

Жители региона не могут гулять в парках и лесах с 31 марта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти закрыли леса для свободного посещения с 31 марта.В Ленобласти закрыли леса для свободного посещения с 31 марта.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленинградской области запретили посещать леса на время. Ранее это сделали и в Санкт-Петербурге, введя противопожарный режим. Это сделано для того, чтобы граждане не гуляли в парках и лесах во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса. В исключениях лишь специалисты из лесного, пожарного и охотничьего надзора, которые вынуждены заходить в лес в силу своей работы.

- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел запрет на посещение лесов региона с 31 марта, - коротко проинформировали в пресс-службе Смольного.

Соответственно в лесах региона запрещена и охота. Сроки окончания запрета не сообщаются. Однако в особых случаях в лес разрешат входить врачам скорой помощи и ликвидаторам ЧС.

Добавим, что число заболевших коронавирусом в Ленобласти на 3 апреля 2020 года составило 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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