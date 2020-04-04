2020-04-04T09:12:16+03:00
Общество

НЛО заметили в ночном небе над Кронштадтом

По словам очевидцев из соцсетей, затем нечто исчезло в недрах воды [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Над Кронштадтом увидели НЛО. Фото: vk.com/unreleased_dtpНад Кронштадтом увидели НЛО. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Очередной неопознанный летающий объект (НЛО) заметили в Санкт-Петербурге и рассказали о нем в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На этот раз светящееся нечто видели в ночном небе над Кронштадтом с 3 на 4 апреля. По словам автора, НЛО немного двигался в воздухе, а затем нырнул под воду Финского залива, насовсем скрывшись от посторонних глаз. Однако очевидец успел сделать фотографию объекта и поделиться ею со всеми горожанами

Естественно, комментаторы не восприняли увиденное всерьез. Многие жители Петербурга уверены, что в воздухе висел обычный квадрокоптер, а его хозяину крупно не повезло, поскольку гаджет утонул. Многие высмеяли и то, что во время режима самоизоляции у очевидца «светлячка» помутился рассудок.

- Пятничный НЛО в условиях самоизоляции – это самое нехорошее, что может быть! После таких явлений у большинства взрослых утром болит голова! Будьте бдительны! – пошутил один из горожан.

Очевидец опубликовал снимок светящегося нечто в соцсетях. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Очевидец опубликовал снимок светящегося нечто в соцсетях. Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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