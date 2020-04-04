Приостановлено движение «Ласточек» дальнего следования из Петербурга

4 Апр 2020 2020-04-04T18:00:07+03:00

В Петербурге отменили некоторые "Ласточки" из-за снижения пассажиропотока во время нерабочего месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В апреле временно приостановят движение нескольких «Ласточек», отправляющихся из Петербурга до Сортавалы, Пскова и Бологого. Все из-за сильного снижения пассажиропотока в период режима самоизоляции по коронавирусу.

- Не будут курсировать следующие поезда. С 6 по 29 апреля – поезд «Ласточка» №823 «Санкт-Петербург – Сортавала», с 7 по 30 апреля – поезд №824 «Сортавала – Санкт-Петербург». С 7 по 29 апреля – поезда «Ласточка» №813, 814, 815, 816 на маршруте «Санкт-Петербург – Псков».С 7 по 29 апреля – поезда «Ласточка» №721, 722 на маршруте «Санкт-Петербург – Бологое», - уведомляет пресс-служба Октябрьской железной дороги.

В ОЖД отмечают, что все деньги за билеты, купленные в отмененные поезда, вернут пассажирам в полном объеме. Напомним, ранее на автовокзале Петербурга по схожим причинам также отменили многие рейсы.

ИСТОЧНИК KP.RU